Von Frank Losert

Erster Sieg nach 40 Jahren

FUSSBALL Verbandsliga Mitte: SSV Langenaubach - TuS Dietkirchen 1:0 (1:0)

HAIGER-LANGENAUBACH Große Erleichterung in der Rombach: Der SSV Langenaubach besiegte am Sonntag den TuS Dietkirchen nach einer mäßigen Vorstellung mit 1:0 (1:0) und darf sich nach 40 Jahren wieder über einen Sieg in der Fußball-Verbandsliga freuen.

