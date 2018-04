Es bleibt die Rolle des Gratulanten

Rollstuhlbasketball RSV Lahn-Dill verliert Spiel zwei in Thüringen und wird Vize-Meister

Elxleben Nichts war es mit der Titelverteidigung: Der Seriensieger RSV Lahn-Dill hat sich auch in Spiel zwei um die Meisterschaft in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga den RSB Thuringia Bulls klar geschlagen geben müssen. Am Ende blieb nur die Rolle des Gratulanten.

