Final Four in Elxleben

(red). Das Final Four um den DRS-Pokal findet am 29. und 30. März in Elxleben statt. Das gab Pokalspielleiter Peter Röder bekannt. In der Heimspielstätte von Rollstuhlbasketball-Bundesligist RSB Team Thüringen werden neben Titelverteidiger RSV Lahn-Dill die Mainhatten Skywheelers aus Frankfurt, die SGK Heidelberg und die Gastgeber um den Cup kämpfen. Die Wetzlarer Rollis treffen dabei zunächst auf Heidelberg.

