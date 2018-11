Von Andreas Joneck

Fokus wieder auf dem Sport

Rollstuhlbasketball Kellerkind Ostbelgien gastiert Samstag in Wetzlar

Wetzlar Für den RSV Lahn-Dill geht es am Samstag im Heimspiel gegen die Roller Bulls Ostbelgien vor allem darum, die Gedanken an das Verfahren im Pokal zu verdrängen und sich auf die sportliche Aufgabe in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga zu konzentrieren.

Copyright © mittelhessen.de 2018