HSG Wetzlar

Gegen Thun auf die Zielgerade

Wetzlar Acht Tage sind es noch, dann wird es für die HSG Wetzlar erstmals in der neue Handball-Saison ernst. Eine Woche vor dem DHB-Pokal-Auftritt in Aue präsentiert sich das Team von Trainer Kai Wandschneider noch einmal in eigener Halle.

