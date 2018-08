Von Alexander Fischer

Grünes Licht für ein ganz besonderes Projekt

Fußball Der SC Hessen Dreieich ist nach einem freiwilligen Verzicht nun doch in der Regionalliga angekommen

Wetzlar/Dreieich Hans Nolte hat Humor. „Ich sage ihr immer. Reite doch nicht so teure Pferde, da hätten wir mehr Geld für Spieler“, schmunzelte der Mäzen des SC Hessen Dreieich einst auf die Frage, ob sein Herz am Fußball oder am Dressurreiten hänge.

