HSG Wetzlar verliert bei den Löwen

Vielmehr leisteten die Domstädter in der SAP-Arena Geleitschutz auf dem Weg zum Thron. Beim 25:34 (11:17) in der Handball-Bundesliga war das Team von Trainer Kai Wandschneider in allen Belangen unterlegen. „Das Spiel war zur Halbzeit entschieden. Wir haben viel zu viele technische Fehler gemacht, spielerisch nicht überzeugen können und sind dann ausgekontert worden“, konstatierte der HSG-Coach. „Ich bin enttäuscht über die Art und Weise, wie wir verloren haben.“

Das Motto „Ich will jetzt gleich ein König sein“, in Anlehnung an den Film „Der König der Löwen“, ist zwar eigentlich für den DHB-Pokal gedacht, denn diesen konnte der amtierende Deutsche Meister bislang noch nicht gewinnen. Es passt aber genauso gut für den Weg zum dritten Bundesliga-Titel in Folge. Denn auf diesem scheinen die Löwen kaum noch zu stoppen zu sein. Der im Vorfeld befürchtete Stolperstein HSG Wetzlar wurde spielend leicht übersprungen. Die Grün-Weißen haben in dieser Saison schon ihre Qualitäten als Favoritenschreck unter Beweis gestellt, von einem weiteren Coup waren Jannik Kohlbacher und Co. aber meilenweit entfernt.

Nachdem der Meister die Deckung umstellt, produzieren die Gäste Fehler um Fehler und müssen abreißen lassen

Es war die 28. Minute, als HSG-Schlussmann Benjamin Buric seinen Frust lautstark herausbrüllen musste. Seine Vorderleute hatten Kim Ekdahl du Rietz alle Freiheiten gelassen, der zurückgekehrte Weltreisende traf ohne Probleme zum 16:10. Im Gegenzug scheiterte Jannik Kohlbacher frei vor Mikael Appelgren. Es waren zwei sinnbildliche Aktionen für das Spiel der HSG an diesem Abend: hinten zu löchrig, vorne zu fehlerbehaftet. „Wetzlar hat vier, fünf taktische Fehler gemacht, die haben wir zu schnellen Toren genutzt“, so Löwen-Linksaußen Filip Taleski. Dabei verlief der Beginn der Partie noch relativ vielversprechend aus Sicht der Wetzlarer. Das lag auch an Buric, der sich zunächst ein Duell auf Augenhöhe mit Gegenüber Appelgren lieferte. Nach acht Minuten und einer Zeitstrafe für Olle Forsell Schefvert feierte Alexander Hermann nach Verletzungspause sein Comeback. Der Österreicher zeigte in seinem ersten Spiel im Jahr 2018 seine Shooter-Qualitäten, die der HSG während seiner Abwesenheit abgingen, und traf zum 3:4.

Aber schon da wurden die großen Schwächen der Gäste an diesem Abend deutlich. Das Tempo zu verschleppen, so wie es Wandschneider eigentlich wollte, gelang nicht wirklich, weil die Defensive der Löwen nach einer Umstellung auf eine 5:1-Deckung sicher stand und das Spiel der HSG von technischen Fehlern geprägt war. Wenn es mal schnell gehen konnte, funktionierte das aber auch nicht. Erst parierte Buric, sein Versuch, den Tempogegenstoß einzuleiten, landete allerdings beim Gegner. Andy Schmid bedankte sich mit dem Treffer zum 8:6 (16.). Kurz darauf nahm erst Forsell Schefvert einen Wurf aus schlechter Position, dann spielte Joao Ferraz einen Fehlpass – und nach zwei Toren von Gudjon Valur Sigurdsson stand es 11:7 (19.). Es war das erste Mal, dass sich das Starensemble aus Mannheim absetzte – und Wetzlar sollte auch nicht mehr herankommen.

Während sich bei der HSG, bei der einige Akteure nach den Länderspielen mit kleinen und größeren Verletzungsproblemen zu kämpfen haben, weiter Fehler an Fehler reihte und Appelgren immer wieder Endstation war, zogen die Löwen über Pekeler beim 25:15 (42.) davon.

Kai Wandschneider, der in der Halbzeit noch lauter geworden war, konnte nach dem Spiel aber schon wieder lachen. „Das Spiel hat uns zumindest gezeigt, woran wir noch arbeiten müssen."

Im Stenogramm

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren, Palicka (bei einem Siebenmeter) – Schmid (7/2), Sigurdsson (5/2), Bliznac, Radivojevic, Baena (1), Tollbring, Mensah Larsen (2), Pekeler (6), Taleski, Groetzki (2), Reinkind (2), Petersson (4), Ekdahl Du Rietz (5).

Wetzlar: Buric, Weber (ab 43.) – Hermann (2), Kneer (1), Björnsen (3), Pöter, Ferraz (2), Mirkulovski (3), Volentics (1), Holst (4/3), Forsell Schefvert (1), Kvist (1), Klesniks, Lindskog, Cavor (4), Kohlbacher (3).

Schiedsrichter: Brodbeck/Reich (Metzingen – Zuschauer: 10 023 – Zeitstrafen: Rhein-Neckar Löwen vier (Mensah Larsen, Groetzki, Taleski zwei); Wetzlar drei (Forsell Schefvert, Kneer zwei) – verworfene Siebenmeter: Holst (Wetzlar) scheitert an Appelgren (5.), Sigurdsson (Rhein-Neckar Löwen) wirft an den Pfosten (29.).

Das lief gut

Die HSG erwischte dank Mirkulovski einen guten Start und hielt in der Anfangsviertelstunde mit.

Benjamin Buric bewahrte sein Team mit mehreren Paraden vor einem frühen, höheren Rückstand.

Das lief schlecht

Vor Appelgren im Tor der Gastgeber erstarrte die Wetzlarer Offensive vor Ehrfurcht.

Die Deckung offenbarte ungewöhnlich viele Lücken.

Zahlreiche HSG-Fehler im Angriff und zu viele liegengelassene freie Chancen ließen den Meister deutlich davonziehen.(ttr)