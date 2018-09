HSG Wetzlar verliert in Stuttgart

Stuttgart Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat nach einer tollen Aufholjagd beim TVB Stuttgart dann doch eine bittere 28:30 (9:14)-Niederlage kassiert. Vor 2048 Zuschauern in der Scharrena liefen die Mannen von Trainer Kai Wandschneider in der ersten Halbzeit der Musik komplett hinterher und lagen zu Recht mit fünf Toren in Rückstand. Nach dem Wechsel änderte sich das Bild auf dem Parkett - und die HSG kam Tor um Tor näher heran an die Schwaben. Am Ende stand aber doch die dritte Saisonniederlage der Wetzlarer - eine, die sich im ersten Durchgang abgezeichnet hatte, aber letztlich vermeidbar war. (red) Ausführlicher Bericht folgt.