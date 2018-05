HSG Wetzlar verpasst Finale

Das Team von Trainer Kai Wandschneider unterlag beim Final Four in Hamburg im Halbfinale der TSV Hannover-Burgdorf klar mit 19:24. Grund für die Pleite war eine desolate erste Halbzeit der Grün-Weißen, als sie schnell mit 1:5 ins Hintertreffen gerieten und immer wieder am starken TSV-Torhüter Martin Ziemer scheiterten. Bereits zur Pause war die Begegnung beim Stand von 15:4 für die Niedersachsen entschieden.

Ausführlicher Bericht folgt.