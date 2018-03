HSG Wetzlar zeigt ihr Heimgesicht

Von Beginn an präsentierten sich die Gastgeber anders als noch in der Schlussviertelstunde in Ludwigshafen. Gegen den Champions-League-Anwärter aus der niedersächsischen Hauptstadt hielt die HSG prächtig mit. Es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ehe die Hausherren nach dem 20:20 Mitte des zweiten Durchgangs auf 24:20 (50.) davonzogen und in dieser Pahse zwei Trautore erzielten. Einmal bugsierte Olle Forsell Schefvert einen Kempa-Pass von Kristian Björnsen über die Linie. Das andere Mal bediente Joao Ferraz per Rückhandpass den Norweger, der nervenstark vollendete. Es wurde aber noch einmal eng. Hannover-Burgdorf, Gegener der Wetzlarer im Halbfinale des DHB-Pokals am 5. Mai in Hamburg, verkürzte auf 26:27 (59.). Doch Joao Ferraz beseitigte mit seinem Treffer zum 28:26 70 Sekunden vor Schluss alle Zweifel. Ausführlicher Bericht folgt