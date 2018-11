HSG holt zwei wichtige Punkte

Schon in der ersten Halbzeit nutzte die Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider die Fehler der schwachen Gastgeber postwendend zu Toren, hinten stand die Abwehr und vor allem Torhüter Till Klimpke absolut sicher. Dem klaren Halbzeitvorsprung folgte vor 3518 Zuschauern in der Schwalbe-Arena eine weitere starke Vorstellung der HSG, die letztlich in allen Belangen überlegen war. Ausführlicher Bericht folgt. (red)