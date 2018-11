Von Tobias Manges

Hanemann ist „voll im Geschäft“

Handball Torhüter der Eulen Ludwigshafen hat Lust auf seine Rückkehr nach Wetzlar

Ludwigshafen Für Stefan Hanemann wird am Samstag um 20.30 Uhr in der Wetzlarer Rittal-Arena ein Traum in Erfüllung gehen. Und dabei möchte er seiner alten Liebe richtig weh tun.

Copyright © mittelhessen.de 2018