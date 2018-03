Von Jens Kauer

Hiobsbotschaft aus Amerika

Turnen Obere Lahn: Van Wicklen verletzt

Straubenhardt Die Saison der Turn-Bundesliga beginnt so früh wie nie, und gleich am Samstag (18 Uhr) steht die KTV Obere Lahn vor der höchsten Hürde: Auswärtswettkampf beim Deutschen Meister KTV Straubenhardt. Und das ohne Colin van Wicklen, der sich am Donnerstag verletzt abmeldete.

Copyright © mittelhessen.de 2018