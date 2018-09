Hitziges Spiel findet keinen Sieger

Offenbach Auch eine halbe Stunde nach dem Abpfiff hatten sich die Gemüter noch nicht vollends beruhigt. Zuvor hatte es beim 0:0 des TSV Steinbach in der Fußball-Regionalliga gegen Kickers Offenbach ein über weite Strecken hitziges Spiel gegeben.

Während sich TSV-Pressesprecher Sven Firmenich und sein OFC-Kollege Lars Kissner in eine heftige Diskussion über die Spielhärte verstrickten, ließen beide Trainer es etwas ruhiger angehen. „Wir haben nicht das gemacht, was wir wollten. Wir wollten Fußball spielen“, sagte Offenbachs Coach Daniel Steuernagel. „Leider haben wir uns dem Niveau des Gegners angepasst. Der Punkt für uns ist okay, aber natürlich sind wir nicht komplett zufrieden.“ Das ging seinem Kollegen Matthias Mink genauso: „Wir nehmen den einen Zähler in dem Bewusstsein mit, ein gutes Spiel gemacht zu haben. Aber es wäre auch ein Sieg drin gewesen.“

Für dieses Vorhaben war vier Tage nach dem blamablen Pokalaus der Haigerer gegen den Hessenligisten KSV Baunatal (1:2) Nikola Trkulja in die Startaufstellung zurückgekehrt und ersetzte den gesperrten Dino Bisanovic. Für den verletzten Dennis Wegner rückte Arnold Budimbu wieder in die erste Elf. Doch der vor der Saison von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 gekommene Außenstürmer musste sich zunächst nach hinten orientieren, denn die Mannen aus dem Dillkreis suchten in der Anfangsphase ihr Heil in der Defensive und verlegten sich aufs Kontern. Das gelang erstmals nach drei Minuten, als Fatih Candan nach einer schnellen Balleroberung versuchte, Kickers-Torwart Daniel Endres mit einem Schuss aus 40 Metern zu überraschen – was allerdings nicht gelang.

Danach sorgten zahlreiche Nickeligkeiten und viele Fouls dafür, dass zunächst kein wirklicher Spielfluss zustande kommen konnte. Schiedsrichter Gaetano Falcicchico griff nach einem eigentlich nicht überhart geführten Zweikampf an der Seitenlinie früh zur gelben Karte gegen Timo Kunert – und schaffte es nicht, die vorgegebene Linie durchzuziehen. „Es war an sich kein unfaires Spiel, aber der Referee hat zu schnell die Karten gezogen“, haderte Mink mit Blick auf fünf Verwarnung für sein Team.

Mitte des ersten Durchgangs versuchte der OFC, das Heft des Handels in die Hand zu nehmen. Insbesondere mit dem agilen Mittelfeldmann Serkan Firat hatte die Steinbacher Hintermannschaft ihre Probleme und konnte sich glücklich schätzen, dass der OFC nicht in der Lage war, aus der Überlegenheit klare Torchancen zu kreieren.

Das klappte auf der anderen Seite besser: Einen frech unter der Mauer hindurch getretenen Freistoß von Candan konnten die Kickers gerade noch entschärfen (17.), nur eine Minute später tauchte Benedikt Koep nach feinem Pass von Arnold Budimbu völlig frei vor dem Kickers-Gehäuse auf, scheiterte aber an Endres. Dazu strich ein Kopfball von Nikola Trkulja nach einem Freistoß von Timo Kunert nur hauchzart am linken Torwinkel vorbei.

Offenbach tat sich gegen die aggressiv spielenden Gäste schwer, ins eigene Spiel zu finden. In Minute 33 sprangen die Fans aber doch von ihren Sitzen auf: Ko Sawada hatte mit einem sehenswerten Dribbling die gesamte Steinbacher Hintermannschaft schlecht aussehen lassen und fand den mitgelaufenen Firat, der den Ball ins Tor schob – allerdings aus Abseitsposition.

Im zweiten Durchgang gab es dann zunächst drei Wechsel, zwei bei Steinbach und einen beim Schiedsrichtergespann: Assistentin Melissa Joos hatte Wadenprobleme und konnte nicht weitermachen. Beim TSV mussten Timo Kunert und Benedikt Koep das Feld verlassen und wurden durch Moritz Hannappel und Shqipon Bektasi ersetzt, Budimbu rückte auf die Rechtsverteidiger-Position. „Kuni hatte Oberschenkelprobleme und Benedikt hat eine üble Verletzung am Sprunggelenk abbekommen“, erklärte Mink. Ein Beweis für die harte Gangart, die sich im zweiten Durchgang fortsetzen sollte. Doch zunächst hatte der Steinbacher Anhang den Torschrei auf den Lippen, als der TSV gleich fünf (!) Chancen in Folge auf die Führung ausließ. Nach einer Bektasi-Hereingabe wurde ein Schuss von Hannappel gerade noch geblockt, ebenso wie der Nachschuss von Nico Herzig. Den Abpraller nagelte Nikola Trkulja an den Innenpfosten, von wo der Ball zu Budimbu sprang, der das Leder ans Außennetz setzte (64.).

Es war der Auftakt zu einer hitzigen Schlussphase, in der beide Teams allerdings nicht mehr die ganz große Torgefahr entwickelten. Stattdessen teilten beide Mannschaften kräftig aus, bis zum Höhepunkt in Minute 75: Nach einem Zweikampf an der Außenlinie ging OFC-Verteidiger Schulte plötzlich zu Boden, scheinbar schwer von Herzig im Gesicht getroffen. Es folgte eine Rudelbildung vor der Steinbacher Bank, an der sich fast alle Akteure im Innenraum beteiligten. „Ich wollte nur nach dem Ball greifen und den Einwurf ausführen, ich habe den Gegner gar nicht gesehen“, verteidigte sich der TSV-Kapitän, der für diese Aktion die gelbe Karte erhielt.

Sportlich passierte danach nicht mehr viel, der OFC schoss in Durchgang zwei nur ein einziges Mal auf das Gehäuse von Frederic Löhe – auch weil die TSV-Defensive den Offenbacher Torschützen vom Dienst, Jake Hirst, nicht zur Entfaltung kommen ließ. Die letzte gute Gelegenheit hatte Shqipon Bektasi, der nach einer Freistoßflanke von Tim Müller mit der Hacke an den Ball kam, sie allerdings nicht mit genügend Schwung auf das OFC-Tor bringen konnte.

Damit bleibt der TSV Steinbach in Offenbach weiter ohne Sieg, kann mit der gebotenen Leistung aber zufrieden sein. Auch wenn nach dem Abpfiff weniger das Ergebnis als vielmehr die Härte der Partie das vorherrschende Thema war.

Offenbach: Endres – Marx, Albrecht (72. Lovric), Kirchhoff, Schulte – Hodja (64. Garic), Sawada – Firat, Vetter – Treske (58. Ferukoski), Hirst.

Steinbach: Löhe – Kunert (46. Hannappel), Herzig, Al-Azzawe- Strujic – Trkulja, Müller (90.+2 Sevim) – Marquet, Budiumbu – Candan, Koep (46. Bektasi).

Schiedsrichter: Falcicchico (Konstanz) – Zuschauer: 4768 – gelbe Karten: Albrecht, Firat (Offenbach), Kunert, Koep, Müller, Herzig, Marquet (Steinbach).