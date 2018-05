Horror-Halbzeit im Halbfinale

Die Grün-Weißen verloren am Samstagabend nach einer Horrorvorstellung im ersten Durchgang gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 19:24 (4:15). „Wir haben dem Druck nicht standgehalten“, musste HSG-Trainer Kai Wandschneider eingestehen. „Ich habe uns noch nie so schlecht gesehen“, gab Linksaußen Maximilian Holst zu. „Es war grausig mit anzuschauen“, meinte Kapitän Nikolai Weber.

Es funktionierte in dieser Katastrophen-Halbzeit einfach gar nichts. Und das von Anfang an. In den ersten vier Minuten kassierte Hannover-Burgdorf schon zwei Zeitstrafen, lag aber dennoch mit 2:0 vorne. Die Lahnstädter erspielten sich zwar anfangs gegen die stark pressende TSV-Deckung noch Chancen, brachte sie aber nicht an Schlussmann Martin Ziemer vorbei. Der 35-Jährige schwang sich zu einer Überform auf und entnervte seine Gegenüber. Auch ein Kristian Björnsen, sonst immer der „Mister Zuverlässig“, ließ sich davon anstecken und verwarf von Rechtsaußen in den ersten zehn Minuten gleich zweimal.

Die Niedersachsen, die am Sonntag beim 22:31 in Magdeburg ein kleines Debakel erlebt hatten, waren „auf dem Punkt da, wo sie sein mussten“, wie Nikolai Weber eingestand. Sie spielten mit Emotionen, mit gesunder Härte und vor allem mit Entschlossenheit. Die TSV nutzte die starke Abwehrarbeit und die vielen Paraden ihres Schlussmanns, um in den Gegenstoß zu kommen. „Das hat uns zerstört“, meinte Weber.

Von Minute zu Minute wurde die Angriffsleistung des Bundesliga-Zehnten schwächer. Pässe flogen ins Aus, technische Fehler wechselten sich mit harmlosen Würfen ab. Kurz vor der Pause stand es 13:3 (27.) für die Burgdorfer, die damit natürlich längst das Ticket fürs Finale gelöst hatten.

In der zweiten Hälfte nehmen die Niedersachsen das Tempo raus, geraten aber nie in Gefahr

„Unsere Deckung war unglaublich“, freute sich TSV-Trainer Carlos Ortega über die grandiosen 30 Minuten seiner Mannschaft, die in einer „schwierigen Situation“ (Ortega) nach Hamburg gereist war, in dem Duell gegen die HSG aber eindrucksvoll zeigte, was in ihr steckt.

Dass der zweite Durchgang letztlich mit 15:9 an die Wetzlarer ging und „wir das mit Würde zu Ende gebracht hatten“ (Holst), lag an einer Leistungssteigerung von Wandschneiders Schützlingen, aber auch daran, dass die Turn- und Sportvereinigung das Tempo herausnahm und geschickt das Resultat verwaltete. Ortega wechselte nach einer Dreiviertelstunde munter durch, der hochverdiente Erfolg geriet aber nie mehr in Gefahr. Weil die HSG bei aller Steigerung immer noch zu viele Chancen ausließ. Hannover-Burgdorf freute sich ausgelassen über diesen Sieg, mit dem die „Recken“ aller Voraussicht nach das Ticket für den EHF-Pokal gelöst haben, da Finalgegner Rhein-Neckar Löwen wohl ganz sicher kommende Saison in der Champions League spielt. Die Wetzlarer verließen dagegen die Arena tieftraurig. So hatte sich niemand diesen Saisonhöhepunkt vorgestellt.

„Es war sehr lehrreich für uns“, meinte Wandschneider und schob hinterher: „Vielleicht tauchen wir hier ja noch einmal auf.“ Dann wollen sie es besser machen. Und zwar in allen Belangen.

Einzelkritik

Benjamin Buric: Parierte anfangs zweimal stark gegen Brozovic, bekam aber nach einer Viertelstunde keine Hand mehr an den Ball. (Note 4)

Nikolai Weber: Der beste Wetzlarer. Er hielt im zweiten Durchgang stark – hinter einer dann auch besser funktionierenden Deckung. In seinem wohl letzten großen Spiel der Karriere gut in Form. (Note 2)

Alexander Hermann: Der Österreicher kam nach 20 Minuten, als die komplette Mannschaft immer verunsicherter wurde. Auch er machte Fehler, spielte im zweiten Durchgang aber ordentlich. (Note 4)

Stefan Kneer: Versuchte im zweiten Durchgang im Mittelblock Aggressivität hineinzubringen. Das gelang ihm. Im Angriff aber wie so oft harmlos. (Note 4)

Kristian Björnsen: Wenn er, auf den eigentlich immer Verlass ist, schon schwächelt, dann sagt das einiges aus. Der Norweger verwarf ungewohnt viele Bälle. Erst als die Partie gelaufen war, überwand er Ziemer noch zwei Mal. (Note 5)

Philipp Pöter: Nur kurz auf dem Feld. Auch er konnte das Ruder nicht herumreißen, reihte sich in den fehlerhaften Gesamtauftritt mit ein. (Note 5)

Joao Ferraz: Der Portugiese stand komplett neben sich. Seine Würfe im ersten Durchgang waren durchweg harmlos. Teilweise schloss er undiszipliniert viel zu früh ab. Viele Pässe kamen nicht an. Desolat. (Note 6)

Filip Mirkulovski: Als Wetzlarer Pokal-Held nach Hamburg gereist, rieb sich der Routinier an der aggressiven Hannoveraner Deckung auf. Er probierte viel, ging oft ins Eins-gegen-eins – ihm gelang aber nur wenig. (Note 4,5)

Maximilian Holst: Undankbare Rolle für den Linksaußen, der im ersten Durchgang gleich einen Siebenmeter verwarf, und erst in Hälfte zwei wieder mitspielen durfte. Das, was dann von dem 28-Jährigen kam, war aber auch schwach. (Note 5)

Olle Forsell Schefvert: In besonderen Spielen hat der Schwede noch immer Probleme, seine Bestleistung abzurufen. So war es auch am Samstag. Der 24-Jährige wirkte übernervös. In der Deckung spielte er noch einen ordentlichen Part. Im Angriff war er jedoch zu schwach. (Note 5)

Kasper Kvist: Zwei Würfe, ein Tor. Als Linksaußen im ersten Durchgang so gut wie gar nicht ins Spiel eingebunden. In der zweiten Hälfte dann nur noch Bankdrücker. (Note 4)

Anton Lindskog: Als er Angang der zweiten Hälfte im Angriff an den Kreis gestellt wurde, machte der Blondschopf gleich drei Treffer binnen vier Minuten. Er kämpfte und zeigte sich. Einer der wenigen Lichtblicke bei den Grün-Weißen. (Note 3)

Stefan Cavor: Schwacher Auftritt des Linkshänders, der für den noch schwächeren Ferraz nicht in die Bresche sprang. (Note 5)

Jannik Kohlbacher: In den ersten 30 Minuten passierten auch ihm einige Missgeschicke. Mal verwarf er völlig freistehend, mal fing er den Ball nicht. Nach Wiederbeginn aber in guter Form und mit insgesamt fünf Treffern bester HSG-Werfer in seinem wohl letzten Spiel für die Lahnstädter. (Note 3)

Splitter vom Finale Four

Abschied: Uwe Stemberg war jahrzehntelang mit der Handball-Bundesliga ganz eng verbunden. Jetzt legt der ehemalige Spielleiter sein Amt nieder. Am Samstag hatte er im Wetzlarer Halbfinale gegen Hannover ein letztes Mal die Spielaufsicht. Der kleine Mann, der so gerne die Aufmerksamkeit genießt, verbrachte weite Teile der ersten Halbzeit im Stehen. Damit er auch ja nicht übersehen wird.

Teilerfolg: Vor dem ersten Halbfinale wurde in der Hamburger Arena der Stimmungstest gemacht. Mit einem Messgerät. Am lautesten waren die Fans der Rhein-Neckar Löwen. Die Anhänger der HSG übertrafen um ein paar Dezibel die Schar aus Hannover. Ein Teilerfolg. Immerhin.

Rivale: Die HBL hat als Moderatoren in der Hamburger Arena Jens Zimmermann und Bernd Kaiser engagiert. Zimmermann arbeitete schon als Hallensprecher beim TVB Stuttgart. Kaiser ist Pressechef beim HSG-Hessenrivalen MT Melsungen und Einheizer in der bei den Wetzlarer Fans so ungeliebten Kasseler Rothenbachhalle. Kaiser erledigte seinen Job aber gewohnt souverän. An ihm lag es sicherlich nicht, dass die Grün-Weißen eine so bittere Stunde in Hamburg erlebten.

Sechs beim Senat: Am Freitagabend stand der Senatsempfang in Hamburg an. Jedes Final-Four-Team musste eine Abordnung entsenden. Für die HSG schmissen sich Björn Seipp, Kai Wandschneider, Nikolai Weber, Kristian Björnsen und Jannik Kohlbacher in den feinen Zwirn und repräsentierten den Club am Alsterufer. (awo)