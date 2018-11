Im Kollektiv zu 30 Punkten

Der SC Waldgirmes ließ in Hünfeld überhaupt nichts anbrennen und siegte mit 4:0. Eine Klasse tiefer bestätigte der VfB Marburg seine gute Form und schickte den FC Waldbrunn mit 3:0 nach Hause.

Hessenliga

Hünfelder SV – SC Waldgirmes 0:4 (0:3): Manfred Klas aus der sportlichen Leitung der Gäste traute zur Halbzeit dem Braten trotz der deutlichen Führung noch nicht: „Es ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Nach dem Spiel gegen Friedberg, in dem wir zweimal einen Drei-Tore-Vorsprung aus der Hand gegeben haben, bin ich vorsichtiger geworden.“

Seine Befürchtungen sollten sich dann aber schnell als unbegründet erweisen. Zu clever und kontrolliert brachten die Schützlinge von Trainer Daniyel Bulut ihren achten Saisonsieg ins Ziel. Einziges Manko einer ansonsten tadellosen Vorstellung war der überaus großzügige Umgang mit den vielen Torchancen in Hälfte zwei. Auf dem tiefen und schwer zu bespielenden Rasen hatte der Sekundenzeiger noch keine ganze Umdrehung gemacht, als Tolga Dura nach einem Foul an Nicolas Strack einen seiner gefürchteten Freistöße aus zwanzig Metern ins Kreuzeck schlenzte (1.). Nur sechs Minuten später baute der zuvor Gefoulte den Vorsprung aus, in dem er aus allerdings stark abseitsverdächtiger Position das Spielgerät zunächst nicht an SV-Schlussmann Sebastian Ernst vorbei brachte, ehe er den Abpraller ins leere Tor köpfte. Diese beiden Szenen brachten dessen Trainer Dominik Weber in Wallung: „Dem ersten Tor ging kein Foul voraus, das zweite war ganz klar abseits. So einen schlechten Schiedsrichter hatten wir schon lange nicht mehr“. Der 38-Jährige musste zudem mit ansehen, wie Kevin Krieger kurz davor eine hundertprozentige Möglichkeit ausließ, als er völlig frei vor dem fehlerfreien SCW-Keeper Fabian Grutza in diesem seinen Meister fand (5.). Die Gastgeber spielten bis zur Pause einen durchaus ansehnlichen Fußball, kamen zu einem Eckenverhältnis von sechs zu null, zeigten aber gleichzeitig, warum sie das offensivschwächste Team der Liga stellen. Zunächst blockte Nicolas Strack einen Kopfball von Steffen Witzel kurz vor der Torlinie (20.), ehe Andre Vogt (30.) und Daniel Kornagel (36.) weitere Chancen der Güteklasse A ausließen. Besser machte es kurz vor der Pause Marvin Helm, der ein feines Anspiel von Volkan Öztürk in die Maschen wuchtete (45.). Nach dem Wiederanpfiff setzten die Platzherren noch mehr auf Offensive und boten den Waldgirmesern die Räume für ihr schnelles Umschaltspiel. Bei neun hochkarätigen Möglichkeiten des SC stand aber entweder der ebenso stark wie teils unkonventionell per Fußabwehr klärende Hünfelder Torhüter Sebastian Ernst, der Torpfosten oder aber eigenes Unvermögen dem vierten Treffer im Wege. Den erzielte dann kurz vor dem Ende der „Mann des Tages“. Nicolas Strack zimmerte ein Anspiel von Tolga Dura aus 18 Metern in den Giebel (87.) und freute sich anschließend über die Anzahl von 30 Punkten: „Was wir momentan leisten, ist absolut geil. Dazu läuft es für mich als gelerntem Stürmer hervorragend, heute war es das i-Tüpfelchen“.

Ebenso zufrieden war sein Trainer Daniyel Bulut: „Einfach nur überragend. Jetzt wird es eine fröhliche Heimfahrt und eine entspannte Woche.“

Hünfeld: Ernst – Budenz, Faulstich, Witzel, Dücker (57. Fröhlich) – Rohde – Kornagel (77. Bambey), Vogt, Alles – Krieger (70. Schuch), Neidhardt.

Waldgirmes: Grutza – Fries, Lang, Cost, Siegel – Golafra, Schneider – Öztürk (84. Emre Duran), Tolga Duran, Helm (70. Hartmann) – Strack (88. Erler).

Schiedsrichter: Scotece (Mörfelden-Walldorf) – Zuschauer: 320 – Tore: 0:1 Duran (1.), 0:2 Strack (6.). 0:3 Helm (45.), 0:4 Strack (87.) – gelbe Karten: Vogt, Witzel (Hünfeld); Lang, Hartmann (Waldgirmes).

Verbandsliga Mitte

VfB Marburg – FC Waldbrunn 3:0 (2:0): 16 Punkte aus den jüngsten sieben Spielen: Fußball-Verbandsligist VfB Marburg ist mit dem 3:0 (2:0)-Heimsieg über den FC Waldbrunn zurück in der erweiterten Spitzengruppe. Es war früh klar, dass die Gäste, bei denen das Spielertrainer-Duo Steffen Moritz und Christian Mehr auf dem Rasen nicht mitwirken konnte, kaum hohe Ballbesitzzeiten aufweisen würden. Mit Ausnahme einer guten Möglichkeit durch Jonas Eisenkopf, der an VfB-Torhüter Lorenz Purbs scheiterte (43.), hatten die Platzherren den ersten Akt vollkommen im Griff. Zugute kamen ihnen freilich die frühe 1:0-Führung durch Jean-Claude Günther (6.), die Maximilian Neuhof fünf Minuten später unfreiwillig per Eigentor auf 2:0 ausbaute. Ein Offensivfeuerwerk brannte allerdings auch der VfB nicht ab. Die Schützlinge von Trainer Harry Preuss hielten den Ball geduldig in den eigenen Reihen und bauten mal bedächtig über etliche Stationen oder auch mal blitzschnell über Tempowechsel auf. Ein Rädchen griff bei den Marburgern ins andere. Allmählich wird deutlich, dass sich beim VfB nach wenig Konstanz in der ersten Vorrundenhälfte ein echtes Team gefunden hat. „Vor der Pause wurde die taktische Marschroute komplett umgesetzt. Nach dem Wechsel hat es dann sehr lange gedauert, bis das 3:0 fiel und deshalb fehlte uns ein bisschen mehr Sicherheit“, analysierte Preuss. Kippen können hätte die Begegnung höchstens noch bei einem Pfostenschuss von Jonas Eisenkopf (66.), doch entstand der Eindruck, dass der in den Verwaltungsmodus übergegangene VfB Marburg dann noch ein der Lage gewesen wäre, einen Gang höher zu schalten. Die Waldbrunner, immerhin in der vergangenen Woche Sieger gegen den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter FSV Fernwald, enttäuschten nicht. Es fehlte ihnen allerdings auch im Zentrum ohne Mehr und Moritz an Stabilität sowie an Durchschlagskraft. Letztere bewies Jean-Claude Günther, dessen zweiter Streich nach einem ansehnlichen Angriff den 3:0-Endstand bedeutete. „Wenn du gegen einen Gegner der Kategorie VfB Marburg früh mit 0:2 hinten liegst, dann wird es schwer. Man sollte schon die wenigen Möglichkeiten, die man hat, verwerten, und das passte heute eben nicht“, urteilte Waldbrunns Spielertrainer Steffen Moritz.

VfB Marburg: Purbs – Wellner, Kaguah, Limbacher, Vaupel (77. Atas) – Szymanski (80. Quattara), Besel, Cin, Fabian Schmidt – Simeon Schmidt, Günther (82. Florian Hofmann).

Waldbrunn: Keil – Robin Scholl (75. Schäfer), Neuhof, Egenolf, Fürstenau, Masahiro – Granja, Metovic, Steinhauer – Eisenkopf, Lukas Scholl.

Schiedsrichter: Losinski (Immenhausen) – Zuschauer: 80 – Tore: 1:0 Günther (6.), 2:0 Neuhof (11., Eigentor), 3:0 Günther (80.) – gelbe Karte: Fabian Schmidt (VfB Marburg).