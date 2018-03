Von Daniel Stange

In Würzburg werden die Weichen gestellt

Basketball Gießen 46ers wollen am Main einen wichtigen Schritt in Richtung Playoff-Teilnahme machen

Gießen Zum ungewohnten Termin an diesem Montag (19 Uhr) steht für die Gießen 46ers das nächste „Endspiel“ um die Playoff-Teilnahme in der Basketball-Bundesliga der Herren an.

Copyright © mittelhessen.de 2018