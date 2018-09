Von Rainer Maaß

In der Achterbahn weiter nach oben

Fußball Hessenligist SC Waldgirmes will seinen Aufwärtstrend im Heimspiel gegen Bad Vilbel fortsetzen

Lahnau-Waldgirmes Fährt die Achterbahn, in der Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes sitzt, bergauf? Oder setzt das Vehikel mit dem Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen Aufsteiger FV Bad Vilbel zur Talfahrt an.

