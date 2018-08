Ivanisevic beweist seine Klasse

Damit qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider fürs Achtelfinale, das am 16./17. Oktober ausgetragen wird.

Nach dem Sieg gegen den Zweitliga-Rückkehrer aus Großwallstadt, bei dem Joao Ferraz erstmals nach überstandener Verletzung wieder für die Grüb-Weißen auf dem Feld stand, wurde es auch am Sonntag am Ende eine klare Sache für den Erstligisten von der Lahn.

Olle Forsell Schefvert betreibt bei den Siegen gegen Großwallstadt und die Gastgeber Eigenwebung

EHV Aue – HSG Wetzlar 18:28 (9:15): Keine Blöße gaben sich die Wetzlarer in der entscheidenden Partie gegen den gastgebenden Erzgebirgischen Handballverein Aue. HSG-Coach Kai Wandschneider konnte ein zufriedenes Fazit aus der Vorstellung gegen den Zweitligisten ziehen, denn seine Truppe zeigte sich in allen Mannschaftsteilen gegenüber der Begegnung gegen Großwallstadt deutlich verbessert. „Wir haben einen richtig guten Handball gezeigt, sehr diszipliniert und in der Spielanlage flexibel. Vor allem in der Abwehr haben wir uns noch einmal gesteigert. Das war ein strapaziöses Wochenende mit zwei Partien gegen zwei Zweitligisten in zwei Tagen“, so Wandschneider. In überragender Form präsentierte sich Tibor Ivanisevic, dessen Leistung mit 15 Paraden bei zahlreichen freien Bällen den Wetzlarer Coach nur mit dem Prädikat „Weltklasse“ einstufen konnte.

Doch nicht nur der Schlussmann der HSG nutzte die Begegnung, um seine Können zu zeigen. Auch Olle Forsell-Schefvert machte sowohl im Spielaufbau als auch bei seinen konsequenten Abschlüssen Werbung in eigener Sache. Nicht zu vergessen Lars Weissgerber, der nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit auf der Rechtsaußenposition sehr kaltschnäuzig agierte und mit insgesamt vier Treffern eine hohe Wurf-Effektivität zeigte.

Allerdings benötigten die Grün-Weißen eine längere Anlaufzeit, um überhaupt ins Spiel zu kommen, denn Aue lag nach fünf Minuten mit 4:3 in Front und hatte kurze Zeit später beim 6:6 noch Tuchfühlung. Danach stand jedoch die HSG-Abwehr immer sicherer, und in der Offensive wurden die Möglichkeiten konsequent genutzt. Ein Zwischenspurt des Favoriten führte über ein 11:6 bis zur Pause zum 15:9.

Im zweiten Durchgang kamen die Gastgeber nach einmal auf 15:19 heran, ehe Wetzlar auf 24:15 (Forsell-Schefvert) erhöhte. Zwei Treffer von Joao Ferraz brachten die Domstädter beim 27:17 erstmals mit zehn Toren in Front. Mit dem 28:18-Endstand erfüllten die Grün-Weißen auch das Motto des EHV, mit dem im Erzgebirge Werbung für das Pokalturnier gemacht wurde: „4 Teams, 3 Spiele, 2 Tage, 1 Sieger“.