Von Rainer Maaß

Jede Menge Unterhaltung

Fußball-Verbandsliga Mitte: FV Breidenbach – TSV Steinbach 2:2

"Wir wollten von Beginn an die Steinbacher so richtig unter Druck setzen. Ihre Offensivabteilung ist das Beste, was die Klasse zu bieten hat, aber hinten sind sie anfällig", lautete der Plan von Breidenbachs Trainer Peter Sichmann. Der Routinier staunte nicht schlecht, denn der Aufsteiger dachte gar nicht daran, sich des Sturms und Drangs der Hinterländer zu ergeben. Die Gäste trumpften im ersten Akt auf, wie eine echte Spitzenmannschaft. Klares Spiel ohne Schnörkel aus der Deckung, viel Phantasie im Mittelfeld und ein frühes Pressing der Offensivspieler kennzeichneten die Bemühungen des Neulings. Die Tore des TSV zur 2:0-Pausenführung standen geradezu symbolhaft für den Unterschied zwischen beiden Teams. Beim 1:0 legte Innenverteidiger Tobias Danecker alle Entschlossenheit in seinen kernigen Schuss und beim 2:0 hatte "halb Breidenbach" fälschlicherweise ein Foulspiel des Torschützen Sebastian Schneider gesehen. Tatsächlich aber "kochte" dieser einfach nur hart und clever FV-Abwehrchef Dominik Thomas ab und überlupfte Schlussmann r Martin Lokoc (27.).

Copyright © mittelhessen.de 2012