Von Volkmar Schäfer

Kalte Pizza statt heiße Feiernacht

Leichtathletik Europameisterin Gesa Felicitas Krause lässt es nach ihrem Gold-Lauf ruhig angehen

Berlin Als Gesa Felicitas Krause gegen elf Uhr am Montag an ihr Handy geht, hört sie sich noch etwas verschlafen an. „Guten Morgen, wenn man das jetzt noch sagen kann“, gibt die frischgebackene Doppel-Europameisterin über 3000 Meter Hindernis von sich.

Copyright © mittelhessen.de 2018