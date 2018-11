Kantersieg beim Verfolger an der Elbe

Damit fügten die Wetzlarer den Hanseaten die erste Heimniederlage der Spielzeit zu. Die Norddeutschen waren als bisheriger Tabellenvierter vor der Partie noch erster Verfolger des RSV und der Thüringer.

Herausragend waren Topscorer Thomas Böhme mit 24 Punkten, Philippi Häfeli mit einem „Double-Double“ von 13 Punkten und ebenso vielen Rebounds sowie Brian Bell mit einer sehr starken Trefferquote von 80 Prozent.

Es dauerte jedoch ein ganzes Spielviertel, bis der RSV die Dominanz auf das Parkett der WM-Arena des vergangenen Sommers brachte. Während von Beginn an die beiden Topscorer der Hanseaten, der Japaner Reo Fujimoto und der Russe Vasily Kochetkov, in der Obhut der Gäste-Defensive sicher aufgehoben waren, zeigte Routinier Alireza Ahmadi seine ganze Klasse. Beim 21:20 (12.) hatte der Iraner bereits seine Punkte acht und neun im Korb untergebracht.

Doch diese Führung sollte die letzte der Norddeutschen in dieser Partie bleiben. Zu dominant trumpfte der Rekordmeister aus dem Lahn-Dill-Kreis auf. Vor allem die Defensive der Mannschaft von Cheftrainerin Janet McLachlan zog sich nun immer enger um die Angriffsbemühungen der BG Baskets. Bis zur Pause gelang dem Gastgeber kein Feldkorb mehr, während auf der Gegenseite das Trio Böhme, Bell und Häfeli für einen 22:2-Lauf sorgte.

„Wir haben mit hoher Intensität verteidigt“

Die Hanseaten hatten bisher als einziges Team dem Titelverteidiger Thüringen bis ins dritte Viertel hinein Paroli geboten. Dieses Mal war die Partie allerdings zur Halbzeit mehr oder weniger entschieden.

Auch aus der Kabine kamen die Wetzlarer besser. Konzentriert bauten sie die 42:23-Führung zur Halbzeit schnell auf 49:25 (23.) aus, um alle Hoffnungen auf eine Wende schnell zunichte zu machen. Erst ein Dreipunktespiel von Fujimoto zum 28:49 (24.) ließ die Hausherren langsam aber sicher wieder ins Spiel finden. Doch immer, wenn sich zumindest eine Ergebniskosmetik ankündigte, schlug der RSV Lahn-Dill zurück. Wie bei den Dreiern von Hiroaki Kozai zum 54:34 (27.) oder von Thomas Böhme zum 69:38 (30.).

„Wir haben mit hoher Intensität verteidigt – dies war der Schlüssel zum Erfolg. Hamburg ist eine gute Mannschaft, daher können wir von diesem Auftritt sehr viel Selbstbewusstsein mitnehmen“, sagte Janet McLachlan, deren Assistent Günther Mayer ergänzte: „Vor allem beim Ausschalten von Hamburgs Topscorer Fujimoto und Kochetkov ist unser Gameplan sehr gut aufgegangen, besonders Philipp Häfeli und Brian Bell haben eine sehr starke Leistung mit ganz wenig Fehlern abgeliefert.“

Dies gestattete es dem Trainertrio McLachlan, Günther Mayer und Björn Lohmann, munter durchzuwechseln und allen Spielern Einsatzzeit zu geben. Unter dem Strich gelang den Wetzlarern ein verdienter und souveräner Auswärtssieg an der Elbe. Der Tabellenzweite hat nun zusammen mit den ebenfalls verlustpunktfreien Thuringia Bulls bereits vier Punkte Abstand auf den dritten Platz.

Nach der Heimkehr aus dem hohen Norden am frühen Montagmorgen, starten RSV-Kapitän Michael Paye und Co. am kommenden Freitag dann bereits in die komplett entgegensetzte Himmelsrichtung.

In der ersten Hauptrunde des Pokals wird der Titelverteidiger beim RSC Tirol im österreichischen Wörgl gastieren (aj)