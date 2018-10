Karl Cost trifft in Nachspielzeit zum Ausgleich

Hessenliga

SC Waldgirmes – KSV Hessen Kassel 1:1 (0:1): Karl Cost strahlte nach dem Schlusspfiff. Der erst 20-jährige Abwehrmann von Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes war am Samstagnachmittag der Mann des Tages für die Schwarz-Roten.

Beim Spiel gegen den KSV Hessen Kassel lief bereits die zweite Minute der Nachspielzeit, als Tolga Duran beim Stand von 0:1 noch einen letzten Eckball in den Kasseler Strafraum spielte. Kian Golafra verlängerte das Leder am kurzen Pfosten per Kopf, ehe Kost den Ball aus kurzer Distanz zum 1:1 (0:0)-Endstand über die Linie drückte.

„Es war mein erstes Tor überhaupt für Waldgirmes und dann gleich so ein wichtiges und gegen solch einen Gegner. Besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können“, freute sich der schlaksige Innenverteidiger, der auch in den 90 Minuten zuvor als Backup für den verletzten Kapitän Dennis Lang einen soliden Part gespielt hatte.

Kassels Trainer Tobias Cramer war angesichts des Spielverlaufs bedient: „Es ist eine alte Fußballweisheit, dass du deine Chancen machen musst, ansonsten bestraft dich eben der Gegner“, so der KSV-Coach hinterher.

Bei herrlichstem Oktober-Fußballwetter waren es zu Beginn nach einer kurzen Phase des Abtastens die Kasseler, die die optische Überlegenheit für sich verbuchen konnten. Mehr als einen ersten zu hoch angesetzten Warnschuss von Antonio Bravo-Sanchez (6.) und einer neben das Tor gespielten Direktabnahme von Hessen-Offensivmann Jon Mogge (15.) brachte der Regionalliga-Absteiger in der ersten Viertelstunde nicht zustande. Waldgirmes hielt mit einem Konter dagegen, den Angreifer Lucas Hartmann allerdings nur unzureichend abschließend konnte, da der Winkel für einen Torschuss von der linken Seite zu ungünstig geworden war (9.).

Nach dieser Phase wurde die Überlegenheit der Gäste stärker. Waldgirmes leistete sich nach gewonnenen Bällen im Umschaltspiel zu viele Ballverluste, die den Gegner zu Chancen einluden. So wie nach etwas mehr als einer halben Stunde, als Ersatzkapitän Kian Golafra das Leder auf Höhe der Mittelinie gegen Kassels Ex-Profi Sergej Evljuskin verlor, woraufhin dieser Mogge mit einem herrlichen Pass bediente. Allerdings rauschte der Schuss des aus halblinker Position alleine auf SCW-Keeper zulaufenden Kasselers am langen Pfosten vorbei. Die dickste Möglichkeit zur Führung vergab Mogges Mitstreiter Nael Najjar kurz vor dem Seitenwechsel: Nach einer gefühlvollen Hereingabe von der linken Seite lauerte Najjar am langen Pfosten, drückte den Ball jedoch aus kurzer Distanz ans Außennetz, anstatt den im Strafraumzentrum besser postierten Sebastian Schmeer zu bedienen (42.).

„Kassel hat sehr reif gespielt, man hat gesehen, dass da erfahrene Spieler im Kader sind. Die haben hier wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Für uns war das Unentschieden ein gefühlter Sieg“, befand hinterher auch SCW-Trainer Daniyel Bulut, der nach dem Seitenwechsel ach etwas mehr als einer Stunde den Führungstreffer der „Löwen“ mit ansehen musste. Nach einem gelupften Pass von Brian Schwechel landete der Ball vor den Füßen von KSV-Angreifer Sebastian Schmeer, der SCW-Keeper Fabian Grutza aus kurzer Distanz zum 1:0 überwand. „Nach dem Rückstand haben wir dann alles nach vorne geworfen, genauso wie Friedberg in der letzten Woche. Dafür haben sich die Jungs dann auch belohnt, es war ein Punkt für die Moral“, so Bulut später. Zuvor hatte seine Elf aber noch mehr als nur einmal tief durchatmen müssen. Denn die Kasseler Angreifer überboten sich in der Schlussphase geradezu darin, die Möglichkeiten zur Entscheidung kläglich zu vergeben. Grutza durfte sich vor dem Ausgleich gleich mehrfach auszeichnen und hielt seine Farben dadurch im Spiel. Auf der Gegenseite hatte der SCW indes Pech, als zwei Kopfbälle des eingewechselten Emre Duran (79., 90.+1) nur haarscharf am Tor vorbeiflogen. Nach dem zweiten gefährlichen Kopfball von Emre Duran legte sich Bruder Tolga den Ball ein letztes Mal an der Eckfahne zurecht und flankte ihn scharf in den Strafraum, ehe schließlich die große Stunde von Carl Kost schlug.

Waldgirmes: Grutza – Siegel, Cost, Schmidt, Ciraci – Schneider, Golafra – Hartmann (80. Helm), Tolga Duran, Öztürk (65. Emre Duran) – Schmitt (63. Hinz).

Kassel: Hartmann – Häuser (78. Dawid), Merle, Evljuskin (87. Allmeroth), Brandner (90. Voss) – Brill, Schwechel – Najjar, Mogge, Bravo-Sanchez – Schmeer.

Schiedsrichterin: Stadler (Fulda) – Zuschauer: 500 - Tore: 0:1 Schmeer (63.), 1:1 Kost (90.+2) – gelbe Karten: Bravo-Sanchez, Brill (Kassel)

Verbandsliga

TSV Bicken – FSV Fernwald 1:3 (1:1): Der TSV Bicken steckt weiter tief im Abstiegskamp. Die Mittenaarer unterlagen am Samstag vor heimischem Publikum mit einer Rumpfelf dem Tabellenführer FSV Fernwald trotz einer sehr ordentlichen Leistung mit 1:3 (1:1).

Vom Verletzungspech gebeutelt, das Selbstvertrauen ebenso wie der Tabellenplatz im Keller. Im Jahr drei nach dem Aufstieg ist der Weg der Mittenaarer kurz vor dem Ende der Hinrunde kein leichter, sondern steinig und schwer. Dass zu den bescheidenen sechs Pünktchen im Spiel gegen den personell hochkarätig besetzten Aufstiegsfavoriten aus dem Fernwalder Stadtteil Steinbach welche dazu kommen würden, hatten im Vorfeld nur die kühnsten Optimisten erwartet. Und doch waren die Hausherren zu Beginn der zweiten Hälfte eifrig daran, den Grundstein für eine faustdirekte Überraschung zu legen. Doch dazu später mehr. Die Bickener, bei denen Kristiyan Velinov ein ganz starkes Spiel ablieferte und auch die von der zweiten Mannschaft hochgezogenen Aziz Kulle und Konstantin Zygan überzeugten, standen von Beginn sehr tief und machten die Räume in der eigenen Hälfte eng. „Aus unserem Kader haben 13 Spieler gefehlt. Dafür haben wir dies sehr gut gemacht und die taktischen Vorgaben erfüllt. Wäre uns der Führungstreffer nicht gelungen, wer weiß wie es dann ausgegangen wäre“, stellte TSV-Trainer Florian Kissel fest. Zwar hatten die technisch und spielerisch versierten Gäste gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, in der ersten halben Stunde aber nur zwei halbwegs gefährliche Torchancen. Felix Erben scheiterte zunächst an TSV-Schlussmann Marvin Schwitalla (12.) und verzog dann freistehend mit der Pike (25.). Nach einem feinen Doppelpass mit Kevin Bartheld brachte Raffael Szymanski die Gäste dann aber doch in Führung (36.). Der 31-jährige erzielte kurz vor dem Halbzeitpfiff auch den zweiten Treffer des Spiels, als er nach einer Ecke das Spielgerät mit dem Kopf ins eigene Tor beförderte (45.).

Gepuscht von dem überraschen Ausgleich setzten die Gastgeber nach dem Wiederanpfiff eigene offensive Akzente. Zunächst zischte der Distanzschuss von Arian Gojani nur um Haaresbreite am Pfosten vorbei (48.), dann klärte FSV-Keeper Florian Säglitz gleich dreimal überragend gegen Janis Holz (51.) Kristijan Velinov (58.) und Finn Schäfer (61.), ehe der eingewechselte Farhan Mahamud nur den Pfosten traf (68.). „Fressen wir hier das 1:2 oder sogar 1:3, dann wird es ganz schwer“, war sich Louis Goncalves, der Spielmacher der Gäste, bewusst, dass die Begegnung auf der Kippe stand. So reichte eine überragende Einzelaktion von Raffael Szymanski, der nach perfekter Ballabnahme zwei Gegenspieler vernaschte und den Ball im langen Eck unterbrachte, um den Spitzenreiter auf die Siegerstraße zu bringen (72.). Nach einer Flanke von Goncalves sorgte der hoch aufgeschossene Stürmer auch für den Endstand (90.).

„Wir geben die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht auf. Aber auch wenn wir absteigen sollten, geht es bei uns auf alle Fälle vernünftig weiter“, blieb Geburtstagskind Harald Zygan, der Abteilungsleiter Fußball des TSV, optimistisch.

Bicken: Schwitalla – Hesse, Zygan, Benner, Tomas Kager – Schäfer, Velinov, Bräuer (22. Berns, 60. Mahamud, 83. Paul), Kulle – Holz.

Fernwald: Säglitz – Bender, Daniel Erben (46. Jörg), Fischer, Richardt – Bartheld (80. Bluhm) – Weinecker, Goncalves, Felix Erben – Szymanski, Vujica (76. Malte Simon).

Schiedsrichter: Papiorek (Netphen) – Zuschauer: 100 – Tore: 0:1 Szymanski (36.), 1:1 Szymanski (45., Eigentor), 1:2 Szymanski (72.), 1:3 Szymanski (90.) – gelbe Karten: Hesse, Kager (Bicken) – gelb-rote Karte: Hesse (Bicken, 86.).

VfB Marburg – SSV Langenaubach 0:2 (0:1): Mit einem Paukenschlag begann die Partie, denn die Gästeelf aus dem Haigerer Stadtteil ging bereits nach einhundert Sekunden mit dem ersten Angriff in Führung. Leon Kunz eroberte gekonnt den Ball gegen Thomas Wellner und blieb eiskalt vor VfB-Torwart Lorenz Purbs und schob locker ein. In der ereignisarmen ersten Halbzeit konnte VfB-Akteur Simeon Schmidt (18.) ein Zuspiel von Arthur Besel genauso wenig verwerten wie Ebubikir Cin (35.) auf Seiten der Heimelf. Beide Teams boten nun fußballerische Magerkost. Die Begegnung war vor allem von der Taktik geprägt. Marburg fiel gegen die gut organisierten „Aubacher“ nur wenig ein, so dass es folgerichtig mit 0:1 in die Halbzeitpause ging nachdem Sebastian Schneider eine super Konterchance (40.) für den SSV liegen ließ. Hier zeigte sich Purbs auf dem Posten und parierte stark.

In Abschnitt zwei hatte der VfB Marburg zwar gefühlt mehr Ballbesitz, doch Zählbares sprang nicht heraus. Der Sportliche Leiter der Heimelf, Daniel Beck, brachte es auf den Punkt: „Wir hätten heute noch drei Stunden spielen können und hätten kein Tor gemacht. Uns haben einfach die Durchschlagskraft und Ideen gefehlt.“ Auf der Gegenseite bewies Trainer Tobias Danecker nach einer Durststrecke seines Teams ein glückliches Händchen mit der Einwechselung von Sahin Damar. Der Joker tütete nach seiner Einwechslung (80.) in der Nachspielzeit (90.+2) den Auswärtssieg ein.

Marburg: Purbs – Schnitzer, Limbacher, Wellner (36. Günther) Kaguah – Fabian Schmidt, Atas, Burk, Besel – Cin (73. Fabian Hofmann), Simeon Schmidt (80. El Homrani).

Langenaubach: Fünfsinn – Hartmann, Döbelin, Zeller, Göbel – Müller, Flender, Kunz (80. Damar) Dincer (71. Daniel Wadolowski), May (90.+2 Raschid) – Sebastian Schneider

Schiedsrichter: Sinning (Fuldatal) – Zuschauer: 100 – Tore: 0:1 Kunz (2.), 0:2 Damar (90.+2) – gelbe Karten: Wellner, Burk, Fabian Schmidt (Marburg) Kunz, Zeller (Langenaubach).