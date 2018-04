Kasper Kvists zu frühe Hilfe wird bestraft

Das lag aber nicht an der Leistung des Kreisläufers. Denn die konnte der Nationalspieler des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar beim HC Erlangen überhaupt nicht erst zeigen. Beim 22-Jährigen hatte sich im Abschlusstraining der Grün-Weißen wieder der lädierte Ellenbogen bemerkbar gemacht. Ein Einsatz der Stammkraft war nicht möglich. So musste zukünftige Mannheimer zusehen, wie seine Mannschaft sich beim Team des ehemaligen Hüttenberger Trainers Adalsteinn Eyjolfsson ein 25:25 (12:12)-Remis erkämpfte. „Wir haben zu viele Fehler gemacht und einige Chancen leichtfertig liegengelassen. Das darf uns nicht passieren“, war Kohlbacher nicht wirklich glücklich mit dem Punkt im Frankenland. Glücklich sein dürfen aber die HSG-Fans, denn für den absoluten Höhepunkt der Saison, das Final Four um den DHB-Pokal in Hamburg, versprach der Europameister von 2016, rechtzeitig fit zu werden. „Ich bin auf jeden Fall dabei“, sagte der bullige Kreisläufer. Worte, die sein Coach Kai Wandschneider zur Kenntnis nahm. „Er allein wird entscheiden, ob er spielen kann. Aber ich denke, er hat in Hamburg so viel Adrenalin im Blut, dass er auflaufen wird.“

Der 58-Jährige ging bei seinem Kreisläufer kein Risiko ein, doch der Rest seiner Truppe schonte sich nicht und warf sich in jeden Zweikampf. Doch auch die Erlangener, die den Klassenerhalt nun endgültig geschafft haben, agierten couragiert, so dass die 4289 Zuschauer einen offenen Schlagabtausch erlebten. Nach feiner Einzelleistung des Schweden Olle Forsell Schefvert führte die HSG nach zehn Minuten erstmals mit 6:5. Das Fehlen Kohlbachers fiel nicht ins Gewicht, da Anton Lindskog mehr als ein würdiger Ersatz war. Der Blondschopf war es auch, der nach einer Viertelstunde zum 9:7 einwarf, nur einen Angriff später erhöhte Maximilian Holst von Linksaußen auf drei Treffer.

Maximilian Holst muss sieben Minuten vor dem Ende raus, sein dänischer Ersatz leistet sich einen Patzer

Zu diesem Zeitpunkt zeigten die Grün-Weißen selbst in Unterzahl gute Kombinationen und hatten mit Benjamin Buric einen Torhüter zwischen den Pfosten, der einmal mehr eine überzeugende Vorstellung bot und am Ende auf 17 starke Paraden kam. „Adli“ Eyjolfsson spürte, dass sein Team einen neuen Impuls brauchte und bat zur Auszeit. Vor allem mit der Einstellung seine Schützlinge war der Isländer in dieser Phase überhaupt nicht zufrieden. Worte, die bei seinem Team ankamen. „Wir haben Moral gezeigt und uns niemals aufgegeben. Es gab Momente, wo die Jungs den Kopf in den Sand hätten stecken können. Aber das haben sie nicht gemacht“, freute sich der Familienvater darüber, dass die Hausherren nach seiner grünen Karte plötzlich in der Partie waren. Linkshänder Nicolai Theilinger sorgte 60 Sekunden vor dem Abpfiff der ersten Halbzeit nach langer Zeit wieder für den Ausgleich (11:11), auch zur Pause konnte sich kein Kontrahent noch entscheidend absetzen. Mit 12:12 ging es in die Kabine.

Der zweite Durchgang startete so, wie der erste aufgehört hatte. Wetzlar legte stets einen Treffer vor, die Oberfranken glichen aus. Obwohl Buric zu großer Form auflief und seine Leistung noch einmal bestätigte, verpasste der Gast es, sich weiter abzusetzen – obwohl die Möglichkeiten da waren. Das lag auch an Buric Gegenüber Nikolas Katsigiannis, der in den ersten 30 Minuten noch kein Faktor war, sich aber merklich steigerte. Außerdem bekamen Lindskog und Forsell Schefvert früh ihre zweiten Zeitstrafen, so dass die beiden fortan nicht mehr im Mittelblock zusammen zupacken konnten. Stefan Kneer, der auch am Kreis eingesetzt wurde, sprang in die Bresche, erledigte die Aufgabe zwar gewohnt souverän, war aber nicht ganz so auffällig wie das schwedische Duo.

Dennoch gelang Kristian Björnsen per Tempogegenstoß das 20:18 (45.), beim 25:22 (54.) durch den ansonsten blassen Joao Ferraz hatte die Spielgemeinschaft aus Dutenhofen und Münchholzhausen alle Trümpfe in der Hand. Da der Treffer des Portugiesen aber der letzte der HSG sein sollte, reichte es nicht für zwei Zähler. „Wir haben einen Punkt verloren“, haderte Kasper Kvist. Der Däne kam knapp sieben Minuten vor dem Ende für den starken Holst, der mit Wadenproblemen raus musste. Ausgerechnet der Linksaußen war an der entscheidenden Aktion beteiligt: Da der Däne in der Deckung etwas zu früh einschob, hatte sein Gegenspieler Maximilian Lux den nötigen Platz, um 20 Sekunden vor dem Ende das 25:25 zu erzielen. „Da war kein Aushelfen nötig“, analysierte Wandschneider. Der Trainer nahm zwar noch einmal eine Auszeit, die jedoch wirkungslos blieb. Für den Sportwissenschaftler kein Drama: „Mir war es wichtig, dass wir das Unentschieden mitnehmen und uns keinen Fehler mehr leisten.“ Ohnehin konnte der HSG-Coach mit dem Remis gut leben: „Der HC Erlangen hat eine guter Entwicklung genommen. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.“

Auch das Ausschieden von Holst bereitet ihm noch kein Kopfzerbrechen: „Ich gehe davon aus, dass er in Hamburg spielen kann.“

Das gilt dann auch für Jannik Kohlbacher, der trotz seines Fehlens in Nürnberg ein gefragter Mann war.

Erlangen: Katsigiannis, Haßferter (n.e.) – Theilinger (1), Jonas Link (4), Lux (2), Haaß (1), Gorpishin (1), Walz (n.e.), Büdel, Bissel (2), Stranovsky (2/1), Nikolai Link (2), Steinert (5/1), Thümmler (5), Bayer (n.e.).

Wetzlar: Buric, Weber (n.e.), Klimpke (n.e.) – Hermann (1), Kneer, Björnsen (3), Pöter, Ferraz (2), Mirkulovski, Volentics (n.e.), Holst (7/4), Forsell Schefvert (3), Lindskog (6), Kvist (1), Cavor (2), Kohlbacher (n.e.).

Schiedsrichter: Grobe/Kinzel (Zweidorf/Bortfeld) – Zuschauer: 4289 – Zeitstrafen: Erlangen drei (Haaß, Bissel, Nikolai Link), Wetzlar vier (Forsell Schefvert zwei, Lindskog zwei) – verworfene Siebenmeter: Steinert (Erlangen) wirft am Tor vorbei (17.), Stranovsky (Erlangen) scheitert zweimal an Buric (33., 51.).

Super Burci

Stark: Holst, Lindskog, Forsell Schefvert

Schnitt: Björnsen, Kneer, Pöter, Hermann

Schwach: Kvist, Ferraz, Cavor, Mirkulovski