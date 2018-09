Kevin Kranz siegt bei „Berlin fliegt“

Mit 35 Punkten siegten die Athleten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes am Samstag vor Großbritannien (26 Zähler), Frankreich (21) und den USA (19). Damit behalten die Gastgeber bei der siebten Auflage zum fünften Mal die Nase vorne.

Sprinter holt zweimal die volle Punktzahl

Vor 4000 Zuschauern am Alexanderplatz bewies das deutsche Team mit Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) sowie Weitspringer Fabian Heinle (Stuttgart), Sprinterin Lisa-Marie Kwayie (Berlin), dem Deutschen Sprintmeister Kranz und Stabhochspringerin Stefanie Dauber (Ulm) seine Klasse.

Kranz fuhr mit zwei Siegen im 30-Meter-Sprint in je 3,91 Sekunden gleich zweimal die volle Punktzahl für das deutsche Team ein.

NBA-Superstar James bei Harting-Abschied

An diesem Sonntag steht in Berlin die 77. Auflage des Stadionfestes ISTAF (16.30 Uhr, ARD) an: 200 Leichtathletik-Asse sind beim letzten Auftritt von Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting dabei. Angekündigt hat sich auch NBA-Basketball-Superstar LeBron, der den gleichen Ausrüster wie Harting hat. Der Neuzugang der Los Angeles Lakers ist auf Promotour in Berlin und fungiert als Gastgeber eines Streetball-Turniers. (dpa)