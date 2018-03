HSG Wetzlar

Klesniks erfolgreich operiert

Wetzlar/Kassel Evars Klesniks, Abwehrchef des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar, ist am Freitag in der Vitos Orthopädischen Klinik in Kassel erfolgreich an der Bandscheibe operiert worden.

Copyright © mittelhessen.de 2017