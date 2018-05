Kohlbacher fährt zur EM

Letzte Zweifel waren am Sonntag um 17 Uhr dahin, als der Deutsche Handball-Bund per Pressemitteilung die 16 Spieler bekanntgab, die am Mittwoch in Berlin zusammenkommen, um tags darauf mit dem Flugzeug nach Zagreb zu reisen, wo der Europameister in der Vorrunde auf Montenegro (13. Januar), Slowenien (15. Januar) und Mazedonien (17. Januar) trifft.

Am Sonntag hatte das deutsche Team im letzten Test gegen Island souverän mit 30:21 gewonnen. Dieses Spiel gab Bundestrainer Christian Prokop letzte Aufschlüsse über die Zusammensetzung seines Kaders, der in den vergangenen Tagen noch 20 Spieler umfasst hatte. Vorerst nicht mit nach Kroatien fahren Marian Michalczik (TSV GWD Minden) und die drei Europameister Finn Lemke (MT Melsungen), Fabian Wiede (Füchse Berlin) sowie Rune Dahmke (THW Kiel).

„Wir haben uns für 16 Spieler entschieden, nicht gegen vier. Das waren harte Entscheidungen”, sagte Prokop am Sonntagnachmittag in Neu-Ulm. „In Stuttgart konnten wir mit den 20 aktuell besten deutschen Handballern arbeiten, die uns das in jeder Trainingseinheit und in den beiden Länderspielen gegen Island bewiesen haben. Wir haben sehr gute Möglichkeiten, um auch im Laufe des Turniers reagieren zu können. Die EM ist lang, so dass wir mehrere Optionen brauchen werden. Bei aller Enttäuschung der aktuell nicht nominierten Spieler ist es wichtig, dass der Teamgedanke im Vordergrund bleibt.”



Formal muss Prokop den maximal 16 Spieler umfassenden Kader für die EHF EURO 2018 am Freitag, 12. Januar, bei der technischen Besprechung in Zagreb festlegen. Während des Turniers sind maximal sechs Wechsel mit Spielern aus dem bereits am 5. Dezember gemeldeten erweiterten 28er-Kaders möglich - je zwei in Vor-, Haupt- und Finalrunde.

Der deutsche Kader:

Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Andreas Wolff (THW Kiel)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain HB/FRA)

Rückraum links: Maximilian Janke (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin)

Rückraum Mitte: Steffen Fäth (Füchse Berlin), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig)

Rückraum rechts: Kai Häfner (TSV Hannover Burgdorf), Steffen Weinhold (THW Kiel)

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Tobias Reichmann (MT Melsungen)

Kreis: Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar), Patrick Wiencek (THW Kiel), Hendrik Pekeler (Rhein-Neckar Löwen), Bastian Roschek (SC DHfK Leipzig)





Weitere Spieler des erweiterten 28er-Kaders:

Johannes Bitter (TVB 1898 Stuttgart), Carsten Lichtlein (VfL Gummersbach), Rune Dahmke (THW Kiel), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Finn Lemke (MT Melsungen), Marian Michalczik (TSV GWD Minden), Niclas Pieczkowski* (SC DHfK Leipzig), Tim Kneule (Frisch Auf Göppingen), Fabian Wiede (Füchse Berlin), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Tim Hornke (TBV Lemgo), Erik Schmidt (Füchse Berlin)