Von Arne Wohlfarth

Kurtagic im Hamsterrad

Handball TVH-Trainer bleibt zuversichtlich

Hüttenberg Manchmal muss sich Emir Kurtagic wie in einem Hamsterrad vorkommen. Am Sonntag lieferte seine Mannschaft vom TV Hüttenberg in Minden phasenweise eine gute Vorstellung ab – am Ende stand dennoch eine Niederlage. 28:35 hieß es.

