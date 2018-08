Lemgo-Fluch hält an

Im ersten Durchgang entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Erst kurz vor der Halbzeit setzte sich die HSG - auch dank einiger Paraden des eingewechselten Till Klimpke - auf 13:11 ab. Die Zwei-Tore-Führung hatte auch zur Pause Bestand, ehe die Gäste nach Wiederbeginn sogar auf 16:13 durch einen Tempogegenstoßtreffer von Linksaußen Emil Frend Öfors davonzogen (34.). Die Wetzlarer verpassten es in dieser Phase, ihren Vorsprung zu verteidigen, geschweige denn sogar noch weiter auszubauen. In der 41. Minute glichen die Lemgoer zum 18:18 aus. Torschütze war der alles überragende Fabian van Olphen, der am Sonntag bei der 21:28-Niederlage des TBV bei den Rhein-Neckar Löwen wegen einer Oberschenkelblessur noch gefehlt hatte, am Donnerstagabend aber nicht zu stoppen war. Es blieb eng. Die Gäste lagen beim 24:22 sogar wieder mit zwei Toren vorne, zweieinhalb Minuten vor Schluss glichen die Lipperländer beim 24:24 wieder aus. Als sich Lenny Rubin 55 Sekunden vor Schluss einen schwachen Wurf nahm, hatten die Hausherren die Chance zum Siegtreffer - und nutzten sie. Mit einem Freiwurf eine Sekunde vor Schluss rettete van Olphen seinem Team den glücklichen Erfolg. Ausführlicher Bericht folgt