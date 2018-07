Von Timo König

Lenz’ Märchen geht weiter

Tennis Nach Zweisatz-Erfolg gegen Benchetrit in Marburg im Halbfinale

MARBURG Es ist eine besondere Geschichte, die der in Gießen geborene Tennisspieler Julian Lenz in diesen Tagen schreibt. Sensationell ist der 25-Jährige am Donnerstagnachmittag ins Halbfinale der Marburg Open eingezogen.

