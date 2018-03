Limburger Knossalla gewinnt "Weilburgman"

Der Favorit aus Limburg setzte sich auf der Mitteldistanz nach 1,5 Kilometer auf der um 400 Meter verkürzten Schwimmstrecke in der Lahn, 98 Kilometer auf dem Rad und einem abschließenden Halbmarathon über 21,1 Kilometer nach 4:18,31 Stunden deutlich vor Andreas Ronig (PSV Brühl) in 4:33.27 Stunden und Christian Roth (SSKC Aschaffenburg) in 4:42,43 Stunden durch.

Fotostrecke Über 400 Triathleten sind in Weilburg unterwegs

Der Sieg bei den Frauen ging ebenso souverän an Anna Kusch (Robe-Sport) in 4:48,29 Stunden. Die Wormserin hatte sich erst am Wettkampftag für einen Start entschieden. Auf den Plätzen folgten Margit Klockner (SRL Triathlon Koblenz) in 5:03,45 Stunden und Nina Keul (Sieg Koblenz) in 5:06,05 Stunden. Insgesamt gingen rund 400 Ausdauersportler auf die Strecke.

Ein ausführlicher Bericht folgt.