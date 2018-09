Von Volkmar Schäfer

Lukas Dauser auf dem Weg zurück zu alter Stärke

Turnen 25-Jähriger feiert im Trikot der KTV Obere Lahn sein Sechskampf-Comeback / Samstag zu Hause gegen den SC Cottbus

Berlin/Wetzlar An diesem Montagmittag ist eigentlich alles so wie vor dem vermaledeiten 7. Juni 2017. Lukas Dauser steht in seiner Wohnung in Berlin und kocht sich zwischen zwei Trainingsabschnitten ein sportlergerechtes Mittagessen.

Copyright © mittelhessen.de 2018