Marquet trifft für Steinbach

Die Mannschaft von Trainer Matthias Mink bezwang die FK Pirmasens am Haigerer Haarwasen durch ein Tor von Sascha Marquet mit 1:0 und bleibt weiter in der Spitzengruppe.

Moment des Tages: Die Ein- und Auswechslung von Shqipon Bektashi sorgte bei den Zuschauern auf den Rängen für Augenreiben. In der 71. Minute aufs Feld beordert, holte Mink den Stürmer in der Nachspielzeit wieder runter – die Höchststrafe. Die der TSV-Coach später weniger mit der mangelnden Chancenauswertung des Angreifers begründete, sondern: „Er hat im Gegensatz zu Fatih Candan nicht mehr die Wege in der Rückwärtsbewegung gemacht.“

Mann des Tages: Sascha Marquet war der Eifrigste unter den eifrigen Steinbacher Spielern. Und der Blondschopf belohnte seinen Aufwand an Laufarbeit und Einsatz mit dem entscheidenden Treffer zum 1:0.

Satz des Tages: „Lasst uns das 1:0 ins Ziel retten.“ (Sven Firmenich, Presse- und Stadionsprecher des TSV Steinbach kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit, in der die Gastgeber ein Vielzahl an Möglichkeiten vergaben und deshalb – ganz „Prophet“ Firmenich – bis zum Ende um den Heimsieg zittern mussten.)

Zahl des Tages: 970 – so wenige Zuschauer waren in der laufenden Saison noch nicht bei einem Heimspiel des TSV Steinbach am Haarwasen erschienen. Ein Grund sicher: Die Pirmasenser hatten lediglich eine Handvoll an Fans im Schlepptau.

Tor des Tages: Die Auswahl wäre dem Beobachter schwer gefallen. Wenn die Platzherren aus ihren Chancen mehr als nur ein mageres 1:0 gemacht hätten. So blieb es beim goldenen Tor von Sascha Marquet, der nach schöner Vorarbeit von Dino Bisanovic in der 40. Minute den herausstürzenden Daniel Kläs im FK-Kasten überwand.