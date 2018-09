Von Benjamin Kaiser

Mercenaries verpassen Sensation

American Football 31:34-Niederlage

Marburg Zur Halbzeit war der Überraschungssieg noch greifbar. Mit einem 17:13 gingen die Marburg Mercenaries in der Südgruppe der German Football League gegen die Schwäbisch Hall Unicorns vor 1053 Zuschauern in die Halbzeit. Doch am Ende scheiterten sie knapp 31:34.

