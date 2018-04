Von Frank Losert

Metovic sorgt für Entscheidung

Fußball Verbandsliga Mitte: FC Waldbrunn – SSV Langenaubach 3:1

WALDBRUNN-FUSSINGEN Der SSV Langenaubach musste in der Fußball-Verbandsliga Mitte am Freitagabend seine zwölfte Saisonniederlage hinnehmen. Die Schützlinge von Trainer Tobias Danecker unterlagen in einem intensiven Spiel beim FC Waldbrunn mit 1:3 (1:1).

