Michael Dörr kommt für André Böttner

Wie der Sportliche Leiter Tufan Yener am Freitag bekanntgab, sitzt künftig Michael Dörr auf der Bank der Lahnstädterinnen. Der 54-Jährige ist nach dem Ende März entlassenen Achim Mohr, Interimscoach Ilhami Ocak und André Böttner, der den Job übernahm, weil er die A-Lizenz besitzt, der vierte Übungsleiter der FSV-Damen in nur rund zehn Wochen.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe mit einem Team, das ich als motiviert, engagiert und recht professionell aufgestellt erlebt habe“, kann Dörr den Trainingsstart am Freitag, 29. Juni, kaum erwarten. Sechs Wochen später, am Wochenende 11./12. August, treten die Wetzlarerinnen im DFB-Pokal an, wiederum eine Woche danach ist dann der Rundenstart für die neue eingleisige 2. Bundesliga, für die sich der FSV erst in allerletzter Sekunde qualifizieren konnte.

In der Trainerszene ist der in Kirtorf bei Alsfeld lebende Vater zweier erwachsener Kinder kein Unbekannter, der Frauenfußball allerdings ist für ihn bis auf ein allerdings auf einen Tag beschränktes Engagement bei der israelischen Nationalmannschaft Neuland. Zuletzt half er zwei Monate beim Gruppenligisten VfB 1900 Gießen für Günter Stiebig aus, der sich vor der Fusion mit den Watzenborner Teutonen zum FC Gießen nur noch um seinen Job als Sportlicher Leiter kümmern wollte.

Bis Sommer 2017 war A-Lizenz-Inhaber Michael Dörr Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Kickers Offenbach und coachte am Bieberer Berg die U 16 in der Bundesliga. Weitere Stationen waren die U 23 des TSV Stadtallendorf sowie die TSG Wieseck, bei der der Lehrwart des Hessischen Fußball-Verbandes und DFB-Stützpunkttrainer Nachwuchsarbeit betrieb.

Beide Co-Trainer weiter an Bord

Als Aktiver war Dörr, der als selbstständiger IT-Fachmann Schulungen in Unternehmen anbietet, für den TSV Stadtallendorf und seinen Heimatverein SG Kirtorf/Lehrbach am Ball.

In Wetzlar werden Co-Trainer Marco Ebert und Torwarttrainer Ralf Diehl, die schon zusammen mit Achim Mohr arbeiteten, an Deck bleiben. Um mitzuhelfen, Michael Dörrs großes Ziel, „den Klassenerhalt“, am Ende der kommenden Saison zu realisieren.