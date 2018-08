Von Alexander Fischer

Mink: „Drei Tage Pause“

Fußball TSV Steinbach behält nach dem 1:0 in Stadtallendorf weiße Weste

Stadtallendorf Die einen hüpften im Kreis über die Wiese wie an jenem 21. Mai, als sie an gleicher Stelle in den DFB-Pokal eingezogen waren. Die anderen saßen mit hängenden Köpfen auf der Auswechselbank und beratschlagten, was in den 90 Minuten zuvor passiert war.

Copyright © mittelhessen.de 2018