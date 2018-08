Von Frank Losert

Mit Lang, aber ohne Grutza?

Fußball Hessenligist SC Waldgirmes reist zum wiedererstarkten KSV Baunatal

Lahnau-Waldgirmes In der Fußball-Hessenliga führt der Weg des SC Waldgirmes erneut nach Nordhessen. Nach der Auswärtspleite in Lohfelden vor zwei Wochen treten die Lahnauer am Samstag (15 Uhr ) beim KSV Baunatal an.

Copyright © mittelhessen.de 2018