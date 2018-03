Von Jens Kauer

Mit Rückenwind gegen den „Vize“

Turnen Artur Davtyan verstärkt KTV Obere Lahn im Heimwettkampf gegen die TG Saar

Biedenkopf Am Samstag um 18 Uhr steigt in der Sporthalle der Lahntalschule Biedenkopf der erste und einzige Heimwettkampf der KTV Obere Lahn in der Frühjahrs-Saisonphase der Turn-Bundesliga. Zwei Personalien könnten den Gegner TG Saar um die Favoritenrolle bringen.

