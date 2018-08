Von Frank Losert

Mit Ruhe zum vierten Sieg

Fußball Hessenligist SC Waldgirmes beim FSC Lohfelden gefordert

Lahnau-Waldgirmes Das nächste Auswärtsspiel führt den SC Waldgirmes in der Fußball-Hessenliga 153 Kilometer weit in Norden des Landes. Die Lahnauer treten am ungewohnten Sonntag (15 Uhr) beim FSC Lohfelden an.

