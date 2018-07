Mittelhessen-Quartett für EM nominiert

Ein zufriedenes Lächeln und ein paar Worte der Freude – doch zurzeit geht alles pfeilschnell im Leben des 20-Jährigen. So schnell wie der Youngster des Sprintteams Wetzlar bei seinem 100-Meter-Sprint zur Deutschen Meisterschaft unterwegs war. Zeit, um die Tage auf der Überholspur zu verarbeiten, bleibt kaum.

„Ich war mir davor nicht sicher“, sagt Kranz am Mittwoch über die Nominierung für die Heim-Europameisterschaften in Berlin (6. bis 12. August). Und schiebt inmitten seiner Mannschaftskollegen des Sprintteams Wetzlar hinterher: „Das ist noch einmal eine ganz andere Konkurrenz. Schließlich bin ich noch nicht international gelaufen.“

Ein paar Plätze neben dem Shootingstar der deutschen Leichtathletik-Szene sitzt Teamkamerad Michael Pohl. Gereicht hat es für die EM- Einzel-Nominierung nicht – im Staffel-Aufgebot für Berlin steht der 28-Jährige.

Überrascht hat den Sprinter die Entscheidung nicht: Nach Nürnberg war das Kraftpaket nämlich verletzt gereist, wie Pohl verrät. „Ich hatte vorher eine relativ kurze Nacht – und habe mich gefragt, ob es überhaupt Sinn macht.“ Ob es sich um eine Schambeinverletzung oder einen Leistenbruch handle, sei unklar. Nach dem Halbfinale bei den Deutschen Meisterschaften habe er „alle Körner verblasen“. Auch, wenn im Finale noch Platz vier heraussprang. Doch: „Es fühlt sich komisch an.“

Der verletzte Pohl will notfalls „die anderen unterstützen und einen Riegel essen“

Dass er im Einzel Kranz, Julian Reus (Erfurt) und Lukas Jakubczyk (Berlin) den Vortritt lassen muss, stört Pohl nicht – im Gegenteil: „Ich bin froh. Ehrlich gesagt will ich bei einer EM nicht hinterher laufen und als Letzter ins Ziel kommen. Das ist auch für die Psyche nicht gut.“

Eine völlig neue Situation wartet auf Kevin Kranz – davon lässt sich das Talent aber wenig anmerken. „In Berlin versuche ich, relativ locker zu bleiben. Dann wird das auch gut laufen“, kündigt der Deutsche Meister an, während auf der Tartanbahn des Stadions die Talente des TV Wetzlar ihre Runden drehen. Sein Ziel klingt nicht anders als vielleicht noch vor ein paar Wochen: „Ich nehme mir einfach vor, eine gute Zeit zu laufen.“

Zunächst trainiert der 20-Jährige nun erst einmal in Frankfurt. Ab nächster Woche bereitet er sich im Leistungszentrum Kienbaum mit Trainer David Corell auf die Wettbewerbe der europäischen Elite vor.

Ob der zweite Mann vom Sprintteam Wetzlar, Michael Pohl, in der Staffel zum Einsatz kommt, wird sich kurzfristig zeigen. „Ansonsten unterstütze ich die anderen eben und esse einen Riegel“, sagt der 28-Jährige. Und, wer ihm ins Gesicht schaut, weiß: Das war kein Scherz. Der Sprinter betont aber auch: „Natürlich ist die EM für mich ein guter Abschluss. Trotzdem freue ich mich auf die neue Saison.“

Gute Nachrichten gibt es am Mittwoch auch für zwei mittelhessische Leichtathletinnen, die in ihren Sportarten längst zur internationalen Spitzenklasse zählen. Mit dabei sind bei der EM in Berlin wie erwartet Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause und Hammerwerferin Kathrin Klaas aus Breitscheid. Beide hatten erst am Wochenende Goldmedaillen von den Deutschen Meisterschaften mitgebracht. Die Nominierung war eine Formsache.

Dass eine weitere Mittelhessin auf die EM verzichten muss, steht seit dreieinhalb Wochen fest: Sprinterin Lisa Mayer aus Niederkleen beendete ihre Saison wegen einer Muskelverletzung. Das Aushängeschild des Sprintteams Wetzlar gratulierte ihrem Teamkollege am Wochenende gleich nach dem überraschenden Triumph in Nürnberg, wie Kevin Kranz am Mittwoch erzählt.

In Berlin trifft der Deutsche Meister nun auf zahllose prominente Namen. Manch einem würde das schlaflose Nächte bereiten. Kranz sitzt dagegen ganz entspannt im Wetzlarer Stadion.