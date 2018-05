Mittelhessen drückt RSV und HSG die Daumen!

Der RSV um den Champions-League-Titel im Rollstuhlbasketball, die HSG um den DHB-Pokal im Handball. Zweimal Final Four in der Hansestadt. Zweimal mit Wetzlarer Beteiligung. Ganz Mittelhessen fiebert mit: Prominente aus Sport, Wirtschaft und Politik drücken den beiden Clubs die Daumen und haben Grußbotschaften an uns geschickt. (awo)