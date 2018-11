Müde Waldgirmeser müssen mit Remis leben

Jubeln durfte in der Verbandsliga Mitte dagegen der SSV Langenaubach, der bei der TSG Wörsdorf mit 5:1 auftrumpfte. Im Derby schoss der VfB Marburg den TSV Bicken regelrecht vom Platz. Die „Schimmelreiter“ gewannen gegen das desolate Schlusslicht mit 10:0. Einen Auswärtspunkt holten sich die SF/BG Marburg beim 1:1 in Biebrich.

n HESSENLIGA

SC Waldgirmes – SpVgg. Neu-Isenburg 1:1 (1:1): Den Gastgebern war anzumerken, dass die letzten Partien mit dem dünnen Kader Kraft gekostet hatten. Kraft, deren Fehlen sich längst nicht nur in den Beinen bemerkbar machte, sondern auch im Kopf. Bereits nach zwölf Minuten hatte Nicolas Strack den Elfmeter herausgeholt, den Tolga Duran souverän zur 1:0-Führung verwandelte. Jene Souveränität ging dem SC bis zur Pause immer mehr ab. Die bis zum 0:1 verunsicherten Hugenottenstädter, zuletzt mit 16 Gegentoren aus drei Partien, wären wohl mit einem weiteren Waldgirmeser Tor erledigt gewesen. Anstatt nachzusetzen und auf das 2:0 zu gehen, zog sich der SC zurück. „Das war so nicht geplant“, verriet Gastgeber-Coach Daniyel Bulut. „Wir haben den Faden verloren, aber der Gegner hat das in der Folge auch gut gemacht“, fand Bulut. Weil der SC eben nicht weiter Gas gab und eine enorm hohe Fehlpassquote aufwies, fasste Neu-Isenburg mehr Mut. Allmählich löste sich die Versagensangst, zuletzt unliebsamer Begleiter der Spielvereinigung. Und sie wich einem von Minute zu Minute steigenden Selbstvertrauen. Spätestens mit dem 1:1-Ausgleich, den Torjäger Carlos Mc Crary praktisch ohne nennenswerte Gegenwehr markieren durfte, war das Kellerkind im Spiel (33.). „Meine Jungs haben unheimlich viel investiert. Nach schweren Wochen sind wir wieder in der Spur“, lobte der seit 16 (!) Jahren amtierende Gästecoach Peter Hoffmann. Dafür, dass dies in der zweiten Halbzeit so blieb, taten die Neu-Isenburger viel. Sie hetzten förmlich jedem verlorenen Ball hinterher, warfen sich in die Zweikämpfe und verschoben in der Deckung clever. Dafür, den Spielverlauf zu ändern, tat dann aber auch Waldgirmes zu wenig. Weil sich Tolga Duran zu oft in Einzelaktionen verzettelte, weil die eigenen Standardsituationen wirkungslos blieben und weil das SC-Spiel zu wenig Bewegung aufwies, brachten die Hausherren die Deckung der Neu-Isenburger kaum in Bedrängnis. Es gab noch SC-Möglichkeiten, wie etwa durch Lucas Hartmann (58./80.) oder durch Tolga Duran (80.). Eine wirkliche Drangphase verzeichneten die Gastgeber allerdings nicht. Neu-Isenburg verdiente sich den Zähler, zumal die Gäste in der Schlussphase nach langer Strafraumabstinenz noch zwei erstklassige Chancen durch Dejan Djordjevic (86.) und Matthias Buschmann (88.) liegen ließen. „Jetzt wollen wir aber bis zur Winterpause nochmal gewinnen“, ließ Daniyel Bulut wissen. Trotz Müdigkeit in den Beinen und im Kopf.

Waldgirmes: Grutza – Ciraci, Schmidt, Lang, Cost – Golafra, Schneider – Emre Duran (64. Siegel), Tolga Duran, Hartmann (82. Helm)- Strack.

Neu-Isenburg: Kacarevic – Kamikawa, Bickel, Rhein, Buschmann – Letellier, Betz – Cichutek (59. Albert), Günther (82. Atzberger), Djordjevic – Mc Crary (82. Bellos)

Schiedsrichter: Reisert (Rödermark) – Zuschauer: 250 – Tore: 1:0 Tolga Duran (12., Foulelfmeter), 1:1 Mc Crary (33.) – gelbe Karten: Strack, Ciraci (Waldgirmes) – Buschmann (Neu-Isenburg). (ma)

n VERBANDSLIGA MITTE

TSG Wörsdorf – SSV Langenaubach 1:5 (1:2): Auffälligster Akteur auf dem gepflegten Wörsdorfer Rasen war der Langenaubacher Leon Kunz, der die ersten drei Treffer für die Gäste aus dem Haigerer Stadtteil erzielte. „Leon spielt seit Wochen auf einem konstant hohen Level und hat sich jetzt mit drei Toren dafür belohnt. Das freut mich für ihn“, sagte SSV-Trainer Tobias Danecker hinterher, der seinem Team ansonsten eine „gute Leistung“ attestierte, bei der „wir vielleicht noch um das ein oder andere Tor höher gewonnen hätten, wenn wir alle unsere Konter sauber ausgespielt hätten“.

Das Gastspiel im Idsteiner Stadtteil begann für den SSV nahezu optimal: Nach nicht einmal 120 Sekunden landete ein von der Wörsdorfer Abwehr nur unzureichend abgewehrter Eckball vor den Füßen von Kunz, der das Leder trocken aus 16 Metern zum 1:0 einschoss. In der Folge taten sich die „Aubacher“ dann jedoch schwer. Die TSG fand nach einer halben Stunde besser in die Partie und bot dem Favoriten nun ernsthaft Paroli. Folgerichtig glich Wörsdorfs Spielmacher Christoph Weber nach 29 Minuten zum 1:1 aus. „Wir hatten da schon in den Verwaltungsmodus umgeschaltet und waren nicht mehr griffig. Der Ausgleich war vollkommen verdient“, gab Danecker später zu. Dass sein Team zur Halbzeitpause dennoch führte, war Kunz zu verdanken, der nach einem Traumpass von Michael May den gegnerischen Torhüter umkurvt und kurz vor dem Seitenwechsel zum 2:1 eingeschossen hatte.

Der Langenaubacher Offensivmann war es auch, der mit seinem Treffer zum 3:1, bei dem er den Wörsdorfer Keeper dieses Mal gekonnt überlupfte, für die Vorentscheidung sorgte (69.). Bis dato hatten sich beide Teams im zweiten Abschnitt weitgehend neutralisiert. Der Wörsdorfer Widerstand erlahmte nun allmählich, so dass die Gäste bei ihren Kontermöglichkeiten immer größere Räume vorfinden konnten. So bediente der von Daniel Wadolowski freigespielte Sebastian Schneider zwei Minuten vor dem Ende den mitgelaufenen Sven Hinkel, der aus kurzer Distanz zum 4:1 einschob. Es blieb Schneider selbst vorbehalten, mit dem Schlusspfiff für das 5:1 zu sorgen, indem er eine Hereingabe von Hinkel volley in die Maschen donnerte.

„In der zweiten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft und haben drei blitzsaubere Tore mit einem oder zwei Kontakten herausgespielt. Wir sind auf einem guten Niveau, aber es ist wichtig, dass wir unsere Form jede Woche wieder neu bestätigen“, so Danecker, dessen Team am kommenden Wochenende zur DJK Flörsheim und damit zum nächsten Kellerkind reist.

Wörsdorf: Klesper – Paul, Bellin, Häder, Mungohe – Vogler, Weber, Butterweck (52. Rami), Gros – Hünerbein, Heckel.

Langenaubach: Fünfsinn - Müller, Hartmann, Zeller, Göbel – Flender, Döbbelin (38. Paul Wadolowski), Dincer – Kunz (80. Hinkel) – Schneider, May (74. Daniel Wadolowski).

Schiedsrichter: Tavasolli (Offenbach am Main) – Zuschauer: 130 – Tore: 0:1 Kunz (2.), 1:1 Weber (29.), 1:2 Kunz (42.), 1:3 Kunz (69.), 1:4 Hinkel (88.), 1:5 Schneider (90.) – gelbe Karten: Mungohe (Wörsdorf), Hartmann, Döbbelin, Kunz, Flender (Langenaubach). (nih)

FV Biebrich 02 – SF/BG Marburg 1:1 (0:0): Mit diesem 1:1 haben die Sportfreunde Blau-Gelb ein Ergebnis eingefahren, das einen großen Beurteilungsspielraum zulässt. Seit neun Spielen in Folge ungeschlagen – das ist eine Marke in der Verbandsliga Mitte. Allerdings, und das ist auch Teil der Wahrheit, haben die Sportfreunde nun in den vergangenen sechs Spielen fünf Unentschieden eingefahren. In der Landeshauptstadt machten die Gäste durch ihre Spielweise schnell deutlich, dass ein Remis durchaus als Erfolg gewertet wird. Mit zwei sehr flachen Viererketten verschanzten sich die Universitätsstädter in der eigenen Hälfte.

Doch die taktische Marschroute von SF/BG-Coach Jan Eberling zeigte insofern einen erfreulichen Effekt, als dass die Südhessen es nicht vermochten, das Bollwerk zu durchbrechen. „Wir hätten noch sechs Stunden weiterspielen können und wir hätten das Spiel nicht mehr gewonnen“, zeigte sich der Malte Christ, der sportliche Leiter des FV Biebrich zufrieden mit dem 1:1. „Verdient oder nicht verdient? Was ist schon ein verdientes Ergebnis im Fußball?“, rang Christ um die richtigen Worte. Die Ursache: Biebrich hatte die volle Spielkontrolle, wesentlich mehr Ballbesitz, konnte damit allerdings nichts anstellen.

Und Marburg? Erzielte durch Sascha Huhn sogar den Führungstreffer. Der Flügelspieler reagierte während eines Gewühls im Strafraum am schnellsten und schoss die Kugel ins Netz (52.). Es lief alles nach Plan für Jan Eberling. Bis zur 83. Spielminute. „Es war klar, wenn wir ein Tor schießen, dann ist es so ein kurioses wie beim 1:1“, sagte Christ, der eine Flanke beschrieb, die eigentlich viel zu hoch flog, dann aber unerklärlicherweise „wie ein Stein“ sank und auf den Kopf von Orkun Zer fiel, der aus kurzer Distanz einköpfte. Und dann fand Christ doch noch zu einer Beurteilung: „Wer so kämpft. Wer so ackert und rackert wie die Marburger, der hat auch einen Punkt verdient.“ Für Blaugelb schien das Remis trotz des späten Gegentores ein Erfolg zu sein. Nach dem Schlusspfiff lag man sich mit glücklichen Gesichtern in den Armen.

Biebrich: Schöne – Tasdelen (82. Rodwald), Stojcevic (66. Bauschke), Christ, Gurok – Schug, Meurer – Löwer, Amallah (63. Sahl), Kunert – Zer

SF/BG Marburg: Eidam – Tochihara, Herberg, Moreno, Kleemann – Haberzettl, Gantenberg (89. Hoss), Pape, Thalmann – Xenokalakis, Huhn (87. Heuser)

Schiedsrichter: Becher (Karben) – Zuschauer: 150 – Tore: 0:1 Sascha Huhn (52.), 1:1 Orkun Zer (83.) – gelbe Karten: Christ, Gurok, Schug (Biebrich). (chh)

VfB Marburg – TSV Bicken 10:0 (7:0): Bickens Trainer Florian Kissel hatte im Vorfeld der Partie gehofft, „dass wir hoffentlich nach 20 Minuten nicht schon wieder aus dem Spiel sind“. Nur knapp zwei Minuten dauerte es, bis Torhüter Marvin Schwitalla, der an der hohen Niederlage schuldlos war, das erste Mal hinter sich greifen musste. Ein langer Ball von Marburgs Ngolo Ouattara fand Simeon Schmidt, der aus acht Metern einnetzte. Die Gäste schienen von Beginn an gegen eine frisch aufspielende Marburger Elf völlig überfordert zu sein. Bicken stand über die ganze Partie hinweg tief, aber die Gastgeber fanden stets die richtigen Mittel. Kevin Kaguah überspielte mit einem hohen Ball elf Minuten nach dem Führungstreffer die gesamte Bickener Abwehr, fand Ouattara und der erhöhte auf 2:0. Die Gäste hatten nur wenig entgegenzusetzen. Sie sahen sich immer mehr einem wahren Angriffsfeuerwerk der Heimmannschaft ausgesetzt, die das durch einen Dreierpack von Jean Claude Günter (23./30./38.) gnadenlos ausnutzte. Bicken konnte sich nur mühsam und allenfalls zögerlich befreien. Nach vorne lief wenig und hinten gar nichts. Simeon Schmidt (40.) und Ouattara (43.) erhöhten noch vor der Pause auf 7:0.

Nach dem Seitenwechsel sahen die 80 Zuschauer einen zarten Versuch des TSV, das Spiel offener zu gestalten, was aber an technischen Mängeln, die sich in vielen Fehlpässen widerspiegelten, scheiterte. „Meine Mannschaft ist völlig verunsichert“, erklärte Trainer Florian Kissel nach der Begegnung. Nach einer kurzen Verschnaufpause legte Marburg wieder los, und das muntere Scheibenschießen fand seine Fortsetzung. Das 8:0 besorgte Simeon Schmidt, nachdem ein Schuss von Johannes Burk vom Pfosten auf seinen Fuß zurückprallte (58.). Marburg ließ einfach nicht nach und wollte immer mehr. Dafür, dass das Ergebnis am Ende zweistellig ausfiel, zeichneten Arthur Besel (69.) und wiederum Simeon Schmidt (72.) verantwortlich.

„Heute hat man gesehen, was auch gegen absolut defensiv eingestellte Mannschaften gehen kann. Ein großes Lob an meine Mannschaft, dass sie das bis zum Ende so durchgezogen hat“, war VfB–Trainer Harry Preuß sichtlich zufrieden.

Florian Kissel hingegen war zerknirscht. „Meinem Torwart und den Leuten, die ich aus unserer dritten Mannschaft bekommen habe, kann ich keinen Vorwurf machen. Alles andere ist nicht unsere Erwartung.“

VfB Marburg: Purbs – Schnitzer (59. Fabian Hofmann), Limbacher, Kaguah, Wellner (71. Florian Hofmann) – Burk (65. Vaupel), Fabian Schmidt – Ouattara, Besel, Simeon Schmidt – Günther

Bicken: Schwitalla – Tomas Kager, Boris Kager (65. Fischer), Benner, Rüzgar (52. Paul) – Hermon Tega (78. Bagheri), Wölfert – Holz – Velinov, Schäfer – Discher

Schiedsrichter: Awada (Kassel) – Zuschauer: 80 – Tore: 1:0 Simeon Schmidt (2.), 2:0 Ouattara (13.), 3:0 Günther (23.), 4:0 Günther (30.), 5:0 Günther (38.), 6:0 Simeon Schmidt (40.), 7:0 Ouattara (43.), 8:0 Simeon Schmidt (58.), 9:0 Besel (69.), 10:0 Simeon Schmidt (72.). (dg)