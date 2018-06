Von Volkmar Schäfer

Neue Gesichter, alte Hierarchie

Fußball Hessenligist SC Waldgirmes startet mit lockerem Training in die Vorbereitung

Lahnau-Waldgirmes „Ganz locker und trotzdem immer in Bewegung bleiben“ – das waren die meist gewählten Worte von Daniyel Bulut am frühen Sonntagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz in der Lahnaue.

Copyright © mittelhessen.de 2018