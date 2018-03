Pohl fährt zur Hallen-WM

Für den 28-­Jährigen ist das eine ganz besondere Belohnung für die harte Arbeit der vergangenen Monate. Erst bei den Deutschen Hallenmeisterschaften am Wochenende in Dortmund hatte er für einen Paukenschlag über 60 Meter gesorgt. Pohl musste sich nur dem deutschen Rekordhalter Julian Reus geschlagen geben – und das denkbar knapp. Reus gewann in 6,61 Sekunden, Pohl überquerte nach 6,63 Sekunden die Ziellinie: persönliche Bestzeit, hessischer Rekord und Hallen-­WM-­Norm.

Damit überraschte der Wahlwetzlarer nicht nur die Zuschauer und sein Trainerteam, sondern auch sich selbst: "Ich bin sprachlos. Ich weiß nichts mehr vom Rennen. Aber das ist meistens so bei guten Läufen von mir." Nun gilt es die Form zu halten. In Birmingham wird der schnelle Hesse mit den weltbesten Sprintern in den Startblock steigen. „Ich bin wahnsinnig dankbar für diese Chance. Vielleicht wird sogar der schnellste Mann aller Zeiten neben mir rennen“, freut sich Pohl über seine Nominierung.

Mit dem schnellsten Mann aller Zeiten meint er Christian Colemann aus den USA. Der junge Sprinter hatte in dieser Saison schon zweimal den Weltrekord über 60 Meter auf 6,34s verbessert. Michael Pohl rangiert aktuell auf Platz 60 der Weltjahresbestenliste. Für das Erreichen der Semifinals muss also alles passen. Doch für Pohl ist in erster Linie wichtig sein Ergebnis von Dortmund zu bestätigen und internationale Erfahrung zu sammeln. Es ist sein erster Start im Nationaltrikot. Eine gute Generalprobe für die Heim-­EM in Berlin im Sommer.

Die Niederkleenerin Lisa Mayer hatte ursprünglich auch WM-Ambitionen, konzentriert sich nach muskulären Problemen nun aber bereits auf den Sommer. (red/ttr)