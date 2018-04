RSV Lahn-Dill feiert ersten Titel der Saison

Nach dem Krimi am Vortag im Halbfinale gegen die RSB Thuringia Bulls war es im Endspiel am Sonntagnachmittag weniger aufregend. Vor eigenem Publikum in der Sporthalle der Wetzlarer August-Bebel-Schule setzte sich der Rekordsieger dank einer von der ersten bis zur letzten Minute konzentrierten Leistung souverän mit 74:35 (62:28, 41:24, 21:10) gegen den Außenseiter Hannover United durch.

Topscorer Thomas Böhme steuerte 21 Punkte bei. Für Ralf Neumann war es der erste Titel als Cheftrainer des RSV. (ttr)

Ausführlicher Bericht folgt.