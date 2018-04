RSV-Urgestein Dirk Köhler tritt ab

Rollstuhlbasketball "Shaq" am Samstag mit letztem Heimauftritt

Wetzlar Eine Ära geht zu Ende. Mehr als 25 Jahre nach seiner ersten Partie für die Rollstuhlbasketballer des RSV Lahn-Dill wird Dirk Köhler am Samstag sein letztes Heimspiel für den Bundesligisten bestreiten. Im ersten Playoff-Finalspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen die RSB Thuringia Bulls (19 Uhr) wird auch Felix Schell zum letzten Mal vor eigenem Publikum im Oberhaus auf das Parkett rollen. Die beiden Center treten nach der Saison aus dem Rampenlicht und werden voraussichtlich in der kommenden Spielzeit im Kooperationsteam Lahn-Dill Skywheelers in der 2. Bundesliga Süd zu sehen sein.

