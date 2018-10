RSV behält weiße Weste

Am Samstagabend bezwang der Rekordmeister in eigener Halle Schlusslicht Köln 99ers klar mit 74:27 (24:6, 39:19, 56:21).

Nach vier Wochen Abwesenheit aufgrund der Asian Para Games stand erstmals Hiroaki Kozai im Aufgebot der Wetzlarer. Vor Beginn der Partie erhielt der Japaner zunächst eine Auszeichnung für seine im indonesischen Jakarta gewonnene Silbermedaille. Mit dem Wurfspezialisten hatte Cheftrainerin Janet McLachlan deutlich mehr Aufstellungsvarianten zur Verfügung.

900 Zuschauer in der Sporthalle der August-Bebel-Schule sahen, wie die Gastgeber das Tempo nach dem 4:4 (2.) spürbar anzogen. Aus einer aggressiven Verteidigung heraus brannte der RSV ein Feuerwerk ab, das bis zum 24:4 (9.) das Publikum immer wieder zu Szenenapplaus animierte.

Im zweiten Viertel gab das Spiel des Rekordmeisters dann jedoch ein ganz anderes Bild ab. Viele Abstimmungs- und Abschlussfehler sorgten dafür, dass die Kölner mit einem 14:5-Zwischenspurt die Partie nun ausgeglichener gestalteten und den Rückstand bis zum 19:33 (19.) deutlich verkürzten. Erst zwei sehenswerte Dreier von Nico Dreimüller binnen weniger Sekunden vor der Halbzeitsirene gaben dem Viertel einen positiveren Anstrich.

Die klaren Worte von Janet McLachlan und ihrem Co-Trainer Günther Mayer in der Kabine sorgten dann jedoch dafür, dass der Tabellenzweite wieder mit deutlich mehr Konzentration und neuem Schwung in die zweite Halbzeit startete.

Die Gastgeber überzeugen in der Defensive, im Abschluss ist aber noch Luft nach oben

Offensiv waren die 99ers gegen die starke RSV-Defensive in dieser Phase nicht in der Lage, Akzente zu setzen. Insgesamt 17 Ballverluste verbuchten die Gäste, während die Wetzlarer mit 27 Assists die Partie sicher und souverän lenkten. So kam die Mannschaft von Head Coach Mathew Foden nach einem 13:0-Zwischenspurt erst in der 29. Minute zum ersten Erfolg des dritten Viertels.

Wie schon zuvor zeigte der RSV über 60:21 (32.) und 67:25 (38.) eine sehr starke Defensivleistung, während im Abschluss – trotz einer guten Trefferquote von 52 Prozent – noch deutlich Luft nach oben erkennbar war. „Wir haben ein gutes Mannschaftsspiel gezeigt, bei dem uns Hiroaki Kozai viel geholfen hat. Er macht seine Mitspieler stärker“, lobte McLachlan den Rückkehrer - ebenso wie den Schweizer Philipp Häfeli und U 22-Vize-Europameister Dreimüller. Mit seinem dritten Double-Double in Serie avancierte Kapitän Michael Paye mit zwölf Assists und 16 Punkten zum Topscorer seines Teams. Auf der Gegenseite konnte lediglich Marten Lilja phasenweise Akzente setzen und kam als einziger 99ers-Akteur auf eine zweistellige Punktausbeute.

Vor dem nächsten Heimauftritt stehen für den RSV Lahn-Dill in den kommenden zwei Wochen nun zunächst zwei weite Dienstreisen auf dem Programm. Am kommenden Sonntag geht es zum Topspiel bei der BG Basket Hamburg, ehe der Tross fünf Tage später zur ersten Pokal-Hauptrunde als Gast des RSC Tirol ins österreichische Wörgl aufbricht. (aj)

IM STENOGRAMM

Lahn-Dill: Paye (16), Böhme (14/1 Dreier), Kozai (10), Bell (9), Dreimüller (8/2), Möller (6), Häfeli (6), Gans (3), Huber (2), Breuer, Kind.

Köln: Lilja (10), Even (6), Brown (4) Svensson (3), Blyth (2), Kasapoglu (2), Hansson.