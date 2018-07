Von Volkmar Schäfer

Schmidt und Kaut nach EM-Finale: "Verdient verloren"

FUSSBALL U19-Talente blicken (noch) enttäuscht auf die 0:1-Endspiel-Niederlage gegen Spanien

Biel/Wetzlar Lisann Kaut saß am Morgen danach schon früh im Zug in Richtung Heimat. Lara Schmidt musste etwas länger warten, war am Dienstag gegen 11 Uhr aber schließlich auch unterwegs nach Mittelhessen.

