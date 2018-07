Schmidt und Kaut verpassen EM-Titel knapp

Im Finale in Biel (Schweiz) verlor die DFB-Elf am Montag mit 0:1 (0:0). Die technisch versierten Ibererinnen waren über weite Strecken die bessere Mannschaft. Bereits vor dem Tor des Tages traf Spanien zweimal die Latte und einmal den Pfosten. In der 80. Minute schlenzte Maria Lampart dann einen Freistoß unter die Latte (80.).

Cleebergerin und Gladenbacherin laufen im Endspiel auf

Die für den USV Jena aktive Schmidt lief – wie in allen übrigen Partien – 90 Minuten auf. Kaut, die für die TSG 1899 Hoffenheim spielt, wurde nach ihrem Turnierdebüt im Halbfinale erneut eingewechselt.

„Wir sind natürlich enttäuscht, haben das Finale aber völlig verdient verloren“, resümierte Bundestrainerin Maren Meinert das Spielgeschehen und fügte hinzu: „Wir haben nie zu unserem Spiel gefunden und auch kämpferisch nicht das abgerufen, was wir zuvor geleistet haben.

"Viele Spielerinnen werden im kommenden Jahr erneut die Chance haben"

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim DFB, verwies auf den jungen Kern des deutschen Kaders: „Viele unserer Spielerinnen werden im kommenden Jahr erneut die Chance haben, eine U19-EM zu spielen. Für diese werden die Erfahrungen aus diesem Jahr sehr hilfreich sein." (hog)